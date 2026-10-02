Rüyada yüzmek, su rüyaları içinde en sık merak edilenlerden biridir ve aynı rüya çoğu zaman "rüyada yüzdüğünü görmek" diye de sorulur. İki söyleyiş aynı rüyayı anlatır. Bu rüyada ilk bakılan şey yüzülen yerdir. Havuz, göl, dere, nehir, okyanus ve susuz bir kara parçası birbirinden farklı yorulur. İkinci olarak rüya sahibinin suyun içindeki hâline bakılır. Karşı kıyıya geçmesi, akıntıya direnmesi, korku duyması ve rüyanın kıyıda bitip bitmemesi rüyayı bir başka yöne taşır.

Rüyada yüzmek

Rüyada yüzmek başarıya yorulur. Rüya sahibinin girdiği işi başarıyla sonuçlandıracağına, kazancının bereketleneceğine ve elindeki işlerin hayırla yürüyeceğine delalet eder. Bu rüyayı gören kimsenin kazancı artar, kazandığı maldan hayır görür. Yüzülen yer ise rüyanın yönünü değiştirir. Rüyada barajda yüzmek sıkıntılardan kurtulmaya, iyi bir iş bulmaya ve zenginliğe işaret eder.

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Rüyada havuzda yüzmek

Havuzda yüzmek, rüya sahibinin elindeki imkânların kısıtlı olduğuna işaret eder. Bu rüya kişinin eldeki azı iyi değerlendirmesi, azla yetinip sabretmesi gerektiğine delalet eder. Rüyayı gören kimse sabırlı davranırsa ardından rızkı açılır ve dar gördüğü imkân genişler. Az imkânla yetinmeyi bilen kişi, zamanla elindekinin arttığını görür. Bazı tabirciler havuzu yakınlardan görülecek bir vefasızlığa yorsa da yaygın kanaat sabrın ardından gelen rızıktır.

Rüyada havuzda yüzdüğünü gören kimse dar bir dönemi kanaatle geçirir ve sabrının sonunda genişliğe çıkar. Rüyada yüzme havuzu görmek ise yeni bir kapı açacak kısmete yorulur. Rüya sahibinin zararlı bir alışkanlığını bırakacağına ve iş hayatında imza yetkisi olan saygın bir konuma geleceğine delalet eder.

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Havuzun temizliği, derinliği ya da büyüklüğü belirtildiğinde rüya, bu sabrın sonunda açılacak genişliğin hangi yoldan geleceğine yorulur. Rüyada temiz havuzda yüzmek, yeniliklerin peş peşe geleceğine ve endişelerin atlatılacağına işarettir. Bu rüyayı gören kimse sürekli bir kazanç yoluna girer, mal mülk edinir ve insanlar arasında itibar görür. İşsiz biri için temiz ve mavi bir havuzda yüzmek bol kazançlı bir işe alamettir. Rüyada kirli havuzda yüzdüğünü görmek ise kazanca giden yoldaki engellerin kalkmasına yorulur. Rüya sahibi sabırla sürdürdüğü işten iyi bir kazanç elde eder. Ailesi için işlerini büyütme çabasına gireceğine, alacaklarını tahsil edeceğine de delalet eder. Bir başka görüşe göre kirli havuzda yüzmek kötü yoldan elde edilip sonunda kayba dönüşecek bir kazanca işaret eder.

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Rüyada derin havuzda yüzmek hayırlı evlatlara ve iş hayatında büyük başarılara delalet eder. Rüya sahibi sevdiklerine vakit ayırır ve üzüntüden uzak kalır. Büyük havuzda yüzmek kötü günlerin sona ermesine alamettir. Kişinin çok kazanç sağlayacağı ortak bir işe gireceğine ve kardeşiyle arasındaki sorunların çözüleceğine yorulur. Büyük ve temiz bir havuzda yüzmek, haneye zarar veren bir kimsenin uzaklaşacağını haber verir.

Kalabalık bir havuzda yüzen kimse maddi istikrara kavuşur ve bir daha yoksulluğa düşmez. Kalabalık havuz ağır bir hastalıktan şifa bulmaya da işarettir. Rüyada havuza atlamak ve yüzmek, kapandığı sanılan meselelerin yeniden açılacağına ve rüya sahibinin kazancının çoğalacağına delalet eder. Havuza atlayan kimse büyük sıkıntıların çözümünde isabetli adımlar atar ve rakiplerine üstünlük kurar.

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Rüyada gölde yüzmek

Gölde yüzmek, geçmişte yapılan hatalardan duyulan pişmanlığa işaret eder. Rüya sahibinin vicdan muhasebesi yapacağına, geride bıraktığı bir yanlıştan dolayı utanç duyacağına delalet eder. Bu rüyayı gören kimse eski bir hatasını hatırlar ve ondan dolayı pişmanlık duyar. Gölde yüzmeyi büyük işlere girişmeye bağlayan tabirciler de vardır, ancak yaygın kanaat pişmanlıktır. Rüyada gölde yüzdüğünü gören kimsenin pişmanlığı, onu kendi kendini hesaba çekmeye götürür. Rüyada temiz gölde yüzmek ise mutluluğa ve sağlığa yeniden kavuşmaya işarettir. Rüya sahibinin fesat içindeki bir kimseye karşı zafer kazanacağına, sorunlarının kısa sürede çözüleceğine ve sevdiğiyle bağının güçleneceğine yorulur. Balıklı bir gölde yüzmek, evde bolluk ve bereketin eksik olmayacağına delalet eder. Rüya sahibi borçlarından ve maddi sıkıntılarından kurtulur, parası gün geçtikçe artar. Adını lekelemek için kurulan kumpaslardan aklanmaya ve işle ilgili bir yolculuğa da alamettir.

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Rüyada derede yüzmek

Rüyada derede yüzmek, rüya sahibinin huzurlu ve kurulu bir düzene kavuşacağına yorulur. Üzüntü ve sıkıntıların yakın zamanda kalkacağına, kişinin borçlarından kurtulacağına delalet eder. Bu rüya makam kazanmaya da işarettir. Derede yüzdüğünü gören kimsenin işleri yoluna girer, üzerindeki borç yükü hafifler ve gönlünü daraltan üzüntü dağılır.

Rüyada okyanusta yüzmek

Okyanusta yüzmek çok hayırlı sayılır. Rüya sahibinin geniş ufuklara açılan işlere gireceğine, hatırı sayılır bir servete ve saygınlığa kavuşacağına delalet eder. Büyük gelişmelere ve bir yolculuğa da işarettir. Rüyada okyanusta yüzdüğünü görmek de servet ve saygınlık müjdesidir. Bu rüyayı gören kimsenin adı duyulur, itibarı yükselir ve önüne geniş işlerin yolu açılır.

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Rüyada nehirde yüzmek

Rüyada nehirde yüzmek ya da ırmakta yüzmek iyi talihe delalet eder. Rüya sahibinin önündeki engelleri fazla zahmet çekmeden aşacağına, sorunlarının ortadan kalkacağına işarettir. Yokluğun sona ermesine ve bol nimete kavuşmaya yorulur. Nehirde yüzmek mutlu günlere ve bahtın açılmasına da alamettir. Nehirde yüzdüğünü gören kimsenin işleri kolaylıkla ilerler. Kimi tabirciler bu ilerlemenin zorluklarla birlikte ve ağır ağır geleceğine hükmeder.

Rüyada karada yüzmek

Karada, yani susuz bir yerde yüzmek olumsuza yorulur. Hapse düşmeye, darlığa ve çaresiz kalmaya delalet eder. Rüya sahibinin düşeceği darlığın ağırlığı, kuru toprağın üstünde yüzerken çektiği zahmete göre yorulur. Zorlanarak yüzmek darlığın uzun süreceğine işarettir. Kıyıya yakın olmak ise sıkıntının kısa sürede biteceğine yorulur.

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Rüyada yüzdüğünü görmek

Rüyada yüzdüğünü görmek, rüya sahibinin ideallerine ve dileklerine kavuşacağına delalet eder. Kişinin uzun zamandır istediği bir şeye ereceğine işarettir. Bu rüya şüphelerden kurtulup rahata ermeye de yorulur. Rüyayı gören kimsenin içindeki tereddüt dağılır ve gönlü rahatlar. Rüya sahibi aklını kullanarak birçok sorunu kısa sürede çözer. Kendini yüzerken görmek dinin güzelliğine ve itikadın sağlamlığına da delalet eder.

Havanın hâli de bu rüyada önem taşır. Güneşli bir havada yüzdüğünü gören kimse büyük bir ferahlığa ve huzura kavuşur. Fırtınalı havada yüzmek ise sabırla aşılacak zor bir döneme işarettir. Bekâr için bu rüya yakında tanışılacak biriyle evliliğe, evli için evlat sahibi olmaya ve hanede huzura yorulur.

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Rüyada sudan karşıya geçmek

Rüyada sudan karşıya geçmek zorluktan kolaylığa geçişe delalet eder. Yüzerek karşı kıyıya ulaşan kimsenin çektiği çile sona erer ve belalardan uzak kalır. Kardeşler arasındaki bir anlaşmazlığın bitmesine, yeni bir mala sahip olmaya da yorulur. Karşı kıyıya varan kimsenin kısmeti açılır. Bekâr bir erkek için iyi huylu biriyle evlenmeye alamettir.

Rüyada dereden karşıya geçmek sıkıntılı zamanların geride kalacağına ve kısmeti artıracak adımlar atılacağına işaret eder. Havuzda yüzerek karşıya geçmek yeni ticari atılımlarla gelecek mali rahatlığa, gölde yüzerek karşıya geçmek yüksek bir mevkiye yorulur. Rüyada akarsudan karşıya geçmek ise yaşanan sıkıntıların sorun yaratmadan geçeceğine ve manevi huzura yorulur. Rüya sahibi insanların sevgi ve saygısını kazanır, hastalıktan şifa bulur ve para sıkıntısı çekmez.

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Rüyada akıntıya karşı yüzmek

Akıntıya karşı yüzmek güçlü ve dik durmaya, zorluklara karşı direnmeye delalet eder. Rüya sahibinin karşısına çıkan güçlüklerle mücadele edeceğine işarettir. Bu rüyayı gören kimse zor zamanlarda dik durur. Akıntıya karşı rahatça ilerlemek bu güçlüklerin aşılacağına yorulur. Zorlanarak yüzmek ise işin daha uzun bir uğraş gerektireceğine alamettir. Bu rüyayı borçlardan kurtulmaya bağlayan tabirciler de vardır.

Rüyada korkarak yüzmek

Rüyada korkarak yüzmek ya da yüzmekten korkmak sıkıntı habercisidir. Suda yüzerken korku duyan kimsenin bir sıkıntıya ya da hastalığa düşeceğine işarettir. Bu rüya, kısmetini kaçırmamak ve kötü niyetli kişilerden sakınmak için dikkatli olmak gerektiğine de delalet eder. Korkusuzca, cesaretle yüzmek ise girişilen işten selametle çıkmaya alamettir.

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Rüyada yüzerek kıyıya çıkmak

Yüzerek kıyıya çıkmak bir sıkıntıdan kurtulmaya ya da bir arzudan vazgeçmeye yorulur. Kıyıya ulaşamamak ise kötüye yorulmaz. Bu rüya yakın zamanda işlerin hayırla sonuçlanacağına işarettir. Batmak üzereyken yüzüp kurtulmak borcun kapanmasına ve hastalığın geçmesine yorulur. Suya düşüp batmadan kıyıya çıkmak ise yaşadıklarından ders alıp hak yoluna dönmeye delalet eder.