Rüyada zeytin görmek sofradaki nimeti de üzerinde büyüdüğü ağacı da kapsar. Yorumu belirleyen ölçülerin başında zeytinin rengi gelir. Ardından iriliği, ağaçta mı yoksa tabakta mı durduğu ve rüya sahibinin onu toplayıp yemesi tabiri değiştirir. Zeytin ağacı, yaprağı ve dalı kendi tabirini taşır. Zeytinin çekirdeği ile yağı da öyledir.

Rüyada zeytin görmek

Rüyada zeytin görmek mala, mülke, helal rızka ve bereketin artmasına delalet eder. Rüya sahibinin alın teriyle kazanacağı nimetlere ve darlık görmeden geçireceği bir ömre işaret eder. Uzun süredir çekilen maddi sıkıntıların sona ereceğine, kapanmış kapıların yeniden açılacağına ve eldekinin çoğalacağına yorulur. Zeytinin rüyada bol görülmesi gelecek hayrın genişliğine delalet eder.

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Rüyada zeytin, duaların kabul olmasına, ağız tadının yerine gelmesine ve hane halkının mutluluğunun artmasına işarettir. Rızkın helal yoldan geleceğine yorulur. Helal kazanç hem malın bereketlenmesine hem de girişilen işin hayırla neticelenmesine delalet eder.

Rüyada siyah zeytin görmek

Rüyada siyah zeytin görmek rahat ve sürekli bir geçime işaret eder. Kazancın kesilmeden devam edeceğine ve hanenin ihtiyacının eksiksiz karşılanacağına delalet eder. Rüyada siyah zeytin, geçimin darlıktan çıkıp düzene girmesine yorulur.

Rüyada siyah zeytin ilme nail olmaya, doğru bilgiyle buluşmaya ve hidayete de delalet eder. Geçimi düzelen kişinin ilim ve irfan yolunda mesafe alacağına işaret eder.

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Rüyada siyah zeytin yemek

Rüyada siyah zeytin yemek ters giden işlerin yoluna gireceğine işarettir. Siyah zeytin yediğini görmek, olumsuz huylardan arınmaya ve meslekte tutulan yerin sağlamlaşmasına delalet eder. Hayırlı işler yapıp kazanç elde etmeye de yorulur.

Rüyada siyah zeytin toplamak

Rüyada siyah zeytin toplamak huzura ve sevgiye kavuşmaya delalet eder. İş veriminin artacağına, atılan adımların hayatın gidişini değiştireceğine ve hem meslek hem aile hayatında düzelme olacağına yorulur.

Rüyada ağaçtan siyah zeytin toplamak yeni bir iş için para biriktirileceğine işaret eder. Huzurlu bir yuva kurulacağına ve başarı elde edileceğine delalet eder.

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Rüyada tabakta siyah zeytin görmek

Rüyada tabakta siyah zeytin görmek hayırlı kimselerle tanışmaya yorulur. Nimetin devamlı olacağına delalet eder. Siyah zeytinin tabakta, kavanozda, kovada ya da sepette görülmesi aile içindeki uyuma işaret eder.

Rüyada yeşil zeytin görmek

Rüyada yeşil zeytin görmek alım gücünün yükselmesine işaret eder. Girilen her işte büyük adımlar atılacağına delalet eder. Rüyada yeşil zeytin, kişinin eline geçen parayla istediğini alabilmesi anlamına gelir.

Yeşil zeytin görmek yalnız olanın aradığını bulmasına ve bekârın evlenmesine de delalet eder. Yeşil zeytinin sararmış ya da kurumuş göründüğü rüya ise üzüntüye, kedere ve sağlık konusunda bir sıkıntıya işaret eder.

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Rüyada yeşil zeytin yemek

Rüyada yeşil zeytin yemek arkadaşlıkların düzelmesine ve gönül hoşluğuna delalet eder. Aile hayatındaki sorundan zarar görmeden çıkılacağına ve rüya sahibinin önüne çıkan zorlukların aşılacağına yorulur.

Rüyada yeşil zeytin toplamak

Rüyada yeşil zeytin toplamak eline geçecek en büyük fırsatı yakalamaya işarettir. Haneye giren gelirin artacağına ve sıkıntı veren kişilerin rüya sahibinden uzaklaşacağına delalet eder.

Rüyada ağaçtan yeşil zeytin toplamak eşler arasındaki tartışmaların biteceğine işaret eder. Maddi olarak büyük bir atılım gerçekleşeceğine de yorulur.

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Rüyada yeşil zeytin kırmak

Rüyada yeşil zeytin kırmak, sevilen iki kişinin dünya evine gireceği haberini verir. Zeytin kırmak, çekişmenin ardından rakiplerin zarar göreceğine ve iş hayatındaki duraklamanın sona ereceğine delalet eder.

Rüyada kırılmış yeşil zeytin görmek

Rüyada kırılmış yeşil zeytin görmek hayatın yeniden kurulmasına işarettir. Birikmiş zorlukların çözüleceğine ve isteklerin kısa sürede gerçekleşeceğine delalet eder.

Rüyada yeşil zeytin almak

Rüyada yeşil zeytin almak zenginliğe kavuşmaya delalet eder. İş hayatında yeni bir sayfa açılacağına yorulur.

Rüyada yeşil zeytin salamurası görmek

Rüyada yeşil zeytin salamurası görmek geçmiş üzüntülerin silinmesine ve taşınan zorlukların hafiflemesine yorulur.

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Rüyada zeytin yemek

Rüyada zeytin yemek büyük bir kısmete ulaşmaya işaret eder. Zeytin yediğini görmek, kaçırılan fırsatların daha iyileriyle telafi edileceğine delalet eder. Rüya sahibi elinden çıkan bir işin ardından daha hayırlısına kavuşur.

Zeytinin bozuk ya da çürümüş olduğu görülmüşse rüya sıkıntıya ve aile içinde geçimsizliğe yorulur.

Rüyada zeytin ekmek yemek

Rüyada zeytin ekmek yemek borçlardan kurtulmaya işarettir. İlim irfan sahiplerinin duasını almaya ve bu duanın bereketiyle işlerin açılmasına delalet eder.

Rüyada peynir zeytin görmek

Rüyada peynir zeytin görmek uzak akrabayla yeniden görüşüleceğine işaret eder. Girişilen işlerin hayırlı ve güzel bir hâl alacağına delalet eder.

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Rüyada zeytin toplamak

Rüyada zeytin toplamak beklenmedik bir başarıya ve büyük rızka işaret eder. Rüya sahibinin itibarının yükseleceğine, çevresinde sözünün geçeceğine ve muradına ereceğine delalet eder. Sıkıntılardan kısa sürede kurtulmaya ve ferahlığa da yorulur.

Rüyada yerden zeytin toplamak

Rüyada yerden zeytin toplamak rüya sahibinin mevkisinin yükselmesine delalet eder. Kimseye muhtaç olmadan huzurlu bir hayat süreceğine yorulur.

Rüyada zeytin ağacı görmek ve toplamak

Rüyada zeytin ağacı görmek ve ondan zeytin toplamak yeni iş tekliflerine işarettir. Zeytin ağacından zeytin toplamak, hayata aydınlık günlerin geleceğine de delalet eder. Rüyada zeytin ağacına tırmanmak ise emeğin karşılığını almaya yorulur.

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Rüyada zeytin ağacı görmek

Rüyada zeytin ağacı görmek aileye ve evlada delalet eder. Rüya sahibinin soyunun devam edeceğine ve hanesinin genişleyeceğine işarettir. Ağaç, çevresine faydası dokunan bereketli bir kimseye de yorulur. Aynı rüya hastalıkların şifa bulmasına delalet eder.

Zeytin ağacının kesildiği görülen rüya sevilen kimselerle sorun yaşamaya ve büyük bir zarara yorulur. Ağacın altında oturmak ise malın elden gitmesine delalet eder.

Rüyada yeşil zeytin ağacı görmek

Rüyada yeşil zeytin ağacı görmek güçlü bir şahsiyete işaret eder. Başarının beklenenden erken geleceğine delalet eder.

Rüyada zeytin ağacı tarlası görmek

Rüyada zeytin ağacı tarlası görmek uzun bir ömre işarettir. Zeytin tarlası görmek, kapalı kalan şansın açılacağına delalet eder.

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Rüyada zeytin ağacı dikmek

Rüyada zeytin ağacı dikmek ve zeytin fidanı dikmek uzun vadeli bir kazanca delalet eder. İş hayatında sağlam bir temel atılacağına ve tövbenin kabul olacağına yorulur. Rüyada zeytin ağacı sulamak ise gelecek için sağlam adımlar atmaya işaret eder.

Rüyada zeytin fidanı görmek

Rüyada zeytin fidanı görmek sıkıntılı dönemin kısa süreceğine işaret eder.

Rüyada zeytin ağaçları görmek

Rüyada zeytin ağaçları görmek güzel haberlerin müjdesidir. İş hayatında gelişme olacağına delalet eder.

Rüyada ağaçta zeytin görmek

Rüyada ağaçta zeytin görmek sofranın zenginleşmesine işaret eder. Beklenmedik yerlerden mal geleceğine ve rahatın yerinde olacağına delalet eder. Zeytin ağacında zeytin görmek ve dalında zeytin görmek, sevilen birinin desteğiyle problemlerin çözüleceğine yorulur.

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Rüyada dalında yeşil zeytin görmek kazancın artmasına işarettir. Ağaçta yeşil zeytin görmek, hastanın şifa bulacağına delalet eder.

Rüyada zeytin yaprağı görmek

Rüyada zeytin yaprağı görmek geçmişte verilen emeğin karşılığını almaya delalet eder. İhtiyaç sahiplerine el uzatılacağına ve büyük bir yükten kurtulmaya yorulur. Rüyada zeytin dalı görmek ise emniyete, sağlam bir şeye tutunmaya ve salih kimselere işaret eder.

Rüyada zeytin çekirdeği görmek

Rüyada zeytin çekirdeği görmek küskünlerin barışmasına işarettir. Aile içindeki anlaşmazlıkların sona ereceğine ve mutluluk verecek gelişmelere delalet eder. Zeytin çekirdekleri görmek, küçük bir yatırımdan kazanç elde edileceğine yorulur.

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Rüyada siyah zeytin çekirdeği görmek

Rüyada siyah zeytin çekirdeği görmek yoksul kimsenin zengin bir hayat süreceğine işaret eder.

Rüyada zeytin yağı görmek

Rüyada zeytin yağı görmek işlerin kolaylaşmasına ve rüya sahibinin elinin genişlemesine delalet eder. Rahat bir hayat süreceğine ve önüne çıkan sorunların çözüleceğine yorulur. Rüyada zeytin sıkmak ya da zeytin ezmek ise sıkıntıdan kurtulmaya işarettir.

Rüyada zeytin almak

Rüyada zeytin almak yeni bir mülk edinmeye işarettir. Alınan evden ya da yerden kâr sağlanacağına delalet eder. Rüyada zeytin satın almak iş konusunda hayırlı adımlar atılacağına yorulur.

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Rüyada birine zeytin vermek

Rüyada birine zeytin vermek ticaretin genişlemesine ve büyük bir sevgiye işaret eder.

Rüyada zeytin satmak

Rüyada zeytin satmak isabetli girişimlerde bulunup kendi işinin başına geçmeye delalet eder.

Rüyada iri zeytin görmek

Rüyada iri zeytin görmek uzak bir şehre ya da ülkeye gidip oraya yerleşmeye işaret eder. Girişilen işlerden yüklü bir kazanç elde edileceğine ve uzun bir zorluğun ardından başarıya ulaşılacağına delalet eder.

Rüyada iri siyah zeytin görmek

Rüyada iri siyah zeytin görmek hayallerin gerçekleşmesine delalet eder.