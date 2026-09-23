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        Haberler Yaşam Siirt'te 2,5 asırlık 'Işık Hadisesi' ilgiyle izlendi

        Siirt'te 2,5 asırlık 'Işık Hadisesi' ilgiyle izlendi

        Siirt'in Tillo ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alan 2,5 asırlık Işık Hadisesi bir kez daha büyük ilgiyle izlendi. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 262 yıl önce, hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesi için kurduğu ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının türbede hocanın başucunu 5 dakika boyunca aydınlatması büyük bir heyecanla takip edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 12:09 Güncelleme:
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        5 dakika aydınlandı... 'Işık Hadisesi'ne akın!

        Tillo ilçesinde, hocası İsmail Fakirullah Hazretleri’nin 1734’te vefatının ardından üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, ‘Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?’ diyerek arayışa girdi.

        İbrahim Hakkı Hazretleri, 1764 yılında hocası için yanında kule bulunan türbe ile Tillo’nun yaklaşık 3 kilometre uzağındaki tepede taş duvar yaptırdı.

        Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasındaki pencereden süzülen ilk ışınları kuledeki aynaya yansıdıktan sonra kırılarak türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri’nin başucuna ulaşıyor.

        1960’lı yıllarda yapılan restorasyonda pencerenin yerinin değiştirilmesi nedeniyle düzenek izlenemez hale geldi. 2011 yılında farklı üniversitelerden bilim insanlarının yaptığı çalışmalarla yeni pencere açılarak ışık hadisesinin yeniden izlenmesi sağlandı.

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        ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

        Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül’de gerçekleşen ve 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen ‘Işık Hadisesi’ için Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda kişi Tillo’ya geldi. Siirt Valiliği himayesinde, Tillo Kaymakamlığı tarafından ilçe meydanında düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sabah namazının ardından düzenlenen programda ilahi dinletisi gerçekleştirildi ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Programa Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Tillo Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nizam Dilek, 23 ve 24’üncü dönem AK Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkıran, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider ile il ve ilçe protokolü ile bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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        Güneşin doğuşuyla saat 06.20’de gerçekleşen ışık hadisesi yaklaşık 5 dakika sürdü. Katılımcılar tarihi düzeneğin oluşturduğu görüntüyü alanda kurulan ekrandan takip ederken, bazıları cep telefonlarıyla görüntü kaydetti.

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        #ışık hadisesi
        #Siirt
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        #haberler
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