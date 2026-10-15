Taş gibi yoğurt yapmanın püf noktası: O iki malzemeye dikkat!

Evde yoğurt mayalamak kolay gibi görünse de bazen saatlerce beklenen kıvam elde edilemiyor, bazen de buzdolabında bekleyen yoğurt kısa sürede ekşiyor. Bu sorunların önüne geçmek isteyenlerin başvurduğu yöntemlerden biri ise maya karışımına az miktarda şeker ve tuz eklemek. Peki, bu iki malzeme yoğurdun mayalanmasını ve lezzetini gerçekten etkiliyor mu?

YOĞURT MAYALARKEN ŞEKER EKLEMENİN ETKİSİ

Yoğurt mayalama sürecinde sütü yoğurda dönüştüren temel unsur, mayada bulunan laktik asit bakterileri. Bu bakteriler, sütteki laktozu kullanarak laktik asit üretir ve sütün kıvam almasını sağlar.

Bazı geleneksel tariflerde maya karışımına az miktarda şeker eklenmesi öneriliyor. Ancak sütte zaten doğal olarak laktoz bulunduğundan, şeker eklemek mayalanmayı mutlaka hızlandırmıyor. Yoğurdun kıvamında belirleyici olan unsurlar arasında sütün sıcaklığı, mayanın niteliği ve mayalanma süresi bulunuyor.

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YOĞURDUN EKŞİMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN TUZ KULLANILIYOR

Evde yapılan yoğurdun zamanla ekşimesinin temel nedeni, fermantasyon sırasında laktik asit üretiminin devam etmesi. Bazı tariflerde maya karışımına bir tutam tuz eklenmesi önerilse de tuzun ekşimeyi belirgin biçimde geciktirdiği veya yoğurdun sulanmasını önlediği kesin olarak söylenemiyor.

Yoğurdun lezzetini ve dokusunu korumak için mayalanma süresini doğru ayarlamak ve yoğurdu uygun koşullarda saklamak daha büyük önem taşıyor. Özellikle mayalanma tamamlandıktan sonra yoğurdun buzdolabına kaldırılması, fermantasyonun yavaşlamasına yardımcı oluyor.

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TAŞ GİBİ YOĞURT İÇİN BU AYRINTILARA DİKKAT!

Kıvamlı bir yoğurt elde etmek için ilk olarak sütün uygun sıcaklığa gelmesini beklemek gerekiyor. Çok sıcak süt, mayadaki bakterilere zarar verebilirken yeterince sıcak olmayan süt mayalanma sürecini uzatabiliyor.

Mayalama işleminin ardından yoğurdun kıvam alması beklenmeli, ardından fazla sarsılmadan buzdolabına kaldırılmalı. Soğukta dinlendirmek, yoğurdun yapısının oturmasına yardımcı oluyor.

Şeker ve tuz gibi ilaveler her tarifte aynı sonucu vermeyebilir. Bu nedenle evde yoğurt hazırlarken yalnızca iki malzemeye odaklanmak yerine süt sıcaklığını, maya miktarını ve saklama koşullarını birlikte değerlendirmek gerekiyor.