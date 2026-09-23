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        Haberler Yaşam Van Gölü'ndeki dev mikrobiyalitlerin sırrı uluslararası ekiple araştırılacak

        Van Gölü'ndeki dev mikrobiyalitlerin sırrı uluslararası ekiple araştırılacak

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Yeşilova ve beraberindeki bilim insanları, Van Gölü'nün jeolojik evrimi ile buradaki dünyanın en geniş alana yayılan en büyük mikrobiyalitlerinin oluşumundaki nanoküreciklerin kökenini araştıracak. Türkiye, İtalya, Polonya ve Çin'den 5 üniversitenin yer aldığı proje, kapsamında gölden yaklaşık 40-50 örnek alınarak İtalya'da çok sayıda ileri analiz yapılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        Türkiye, İtalya, Polonya ve Çin... Van Gölü'nün gizemini araştıracak

        Mercan kayalıklarına benzeyen mikrobiyalitlerin en büyüğü Van Gölü'nde bulunuyor. Yaklaşık 40 metre boyutlarına ulaşan bu yapıların oluşum süreçleri ve kökenleri de Van YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen uluslararası iş birliği projesi kapsamında araştırılacak.

        Proje, Van YYÜ, Pamukkale Üniversitesi ile İtalya, Polonya ve Çin'den birer olmak üzere toplam 5 üniversitenin katılımıyla yürütülüyor. Çalışmada ayrıca mikrobiyalitlerin oluşumunda temel unsurlardan biri olduğu belirtilen nanokürecikler incelenecek.

        Alınacak örnekler üzerinde taramalı elektron mikroskobu (SEM), geçirimli elektron mikroskobu (TEM), yüksek çözünürlüklü geçirimli elektron mikroskobu (RTEM), mikro-Raman, X-ışını kırınımı (XRD), indüktif eşleşmiş plazma kütle spektrometresi (ICP-MS) ve indüktif eşleşmiş plazma optik emisyon spektrometresi (ICP-OES) gibi ileri görüntüleme ve kimyasal analiz yöntemleri uygulanacak.

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        40-50 NUMUNE ALINACAK

        Proje kapsamında arazi çalışmaları 28 Eylül'de Van Gölü'nün mikrobiyalitlerin yoğun olarak görüldüğü Ahlat ve Adilcevaz açıkları ile Gevaş'ın Altınsaç bölgesinde yürütülecek. Arazi çalışmalarında örnekleme yapılacak noktalar belirlendikten sonra yaklaşık 40-50 numune alınacak. Örnekler, tekneyle göle açılıp, dalış yaparak alınacak.

        Alınan numunelerin özelliklerini ve aktivitelerini kaybetmemesi için örnekler, araştırmacılar tarafından İtalya'ya ya elden götürülecek. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Yeşilova, projede yer alan bilim insanlarının daha önce Salda Gölü'nde de çalışmalar yürüttüğünü kendilerinin de bu ekibe dahil olduklarını belirtti.

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        "VAN GÖLÜ'NÜN EVRİMİ HAKKINDA ÇIKARIMLAR YAPACAĞIZ"

        Doç. Dr. Yeşilova, mikrobiyalitlerdeki nanoküreciklerin kökenini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Yapılan çalışmalarda 40 metreye kadar mikrobiyalitler Van Gölü'nde bulunuyor. Ve Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerin dünyanın en geniş alanına yayılan ve en büyük örnekler arasında bulunuyor. Bunların oluşum koşulları, oluşum şartları ve Van Gölü'nün jeolojik evrimi hakkında çıkarımlar yapmak istiyoruz" dedi.

        "KÖKENLERİNİ AYDINLATMAYI AMAÇLIYORUZ"

        Doç. Dr. Çetin Yeşilova, elde edilecek sonuçların yalnızca mikrobiyalitlerin oluşumuna değil, Van Gölü'nün jeolojik evrimine ilişkin değerlendirmelere de katkı sunacağını belirterek, "Bunların kökeninin daha tam olarak aydınlatılmadığı, nasıl oluştukları ve oluşumlarında nelerin katkılı olduğu tam olarak aydınlatılmadığı için biz bu çalışmayı yapıyoruz. Köken olarak bu mikrobiyalitlerin nasıl oluştukları ve neden oluştuklarının cevabını almayı düşünüyoruz" diye konuştu.

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        #van gölü
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        #mikrobiyalit
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