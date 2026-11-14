Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Van’ın Pamukkale’si can suyu bekliyor

        Van’ın Pamukkale’si can suyu bekliyor

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Yeşilova, Van'ın Başkale ilçesindeki Pamukkale travertenlerine benzer teraslı yapısıyla dikkat çeken Dereiçi travertenlerinin, su kaynaklarının azalması nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Aktif traverten alanlarının her geçen yıl azaldığını belirten Doç. Dr. Çetin Yeşilova, bölgenin yalnızca koruma altına alınmasının yeterli olmadığını, travertenlerin yapılacak çalışmalarla yeniden canlandırılması gerektiğini ifade etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 10:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Van'ın Pamukkale'si için kritik uyarı!

        Barındırdığı tarihi ve doğal güzelliklerle turistleri ağırlayan Van'da gizli kalmış doğa harikalarından biri de Başkale'ye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde bulunan travertenler... Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlara benzerliğiyle dikkat çeken fakat onlar kadar geniş bir alana dağılmayan Başkale'deki travertenler, güvenlik nedeniyle yıllarca kaderine terk edildi.

        Çok fazla bilinmese de yaz aylarında travertenleri görmek ve burada fotoğraf çektirmek isteyen turistler bölgeye geliyor ancak travertenler, suyunun zamanla yer değiştirmesi ve azalması sebebiyle kısmen kurumaya başladı.

        REKLAM

        Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Yeşilova, üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen yüksek lisans tez projesi kapsamında Dereiçi travertenlerinde incelemelerde bulundu.

        Travertenlerin önemli bir bölümünün su kaynaklarının azalması nedeniyle pasif duruma geçtiğini ifade eden Doç. Dr. Yeşilova, "Kaynak alandaki suyun azalması, azalan suyla birlikte çatlakların tıkanması ve bazı noktalarda suyun çıkışının engellenmesi. Su çıkamadığı için yeni traverten oluşumları gerçekleşmiyor. Bunun sonucunda aşınma süreçleri başlıyor. Gördüğümüz gibi travertenler ufalanıyor, parçalanıyor ve ayrışıyor" dedi.

        REKLAM

        "KARSTİK BOŞLUKLAR TESPİT EDİLMELİ"

        Bölgedeki bir diğer önemli sorunun karstik boşluklar olduğunu belirten Doç. Dr. Yeşilova, bu boşlukların zamanla çökmelere ve traverten çevresinde dolin benzeri yapıların oluşmasına neden olduğunu belirterek, "Bunları da belirlememiz lazım. Bu tehlikelerin belirlenmesi amacıyla yüksek lisans tez projesi başlattık. Öncelikli hedefimiz, bölgedeki karstik boşlukları sismik çalışmalarla tespit edip, tehlike olan bölümlerini kapatıp insan erişimine kapatılmasını amaçlıyoruz. Bu alanların risk taşıdığını bilimsel verilerle ortaya koyacağız" diye konuştu.

        "TRAVERTENLER YENİDEN CANLANDIRILMALI"

        Karstik boşlukların belirlenmesinin ardından su kaynaklarının özelliklerinin araştırılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Yeşilova, "Suyun kalitesi, kalsiyum karbonat çökelme indisleri ve diğer problemleri çözdükten sonra bir sondaj yapılıp suyun yüzeye çıkarılması ve bu suyun travertenlere üzerine verildikten sonra travertenlerin yeniden eski canlılığına kazandırılması gerekiyor. Bunları yaparken insan etkileşimini minimumda tutmak gerekiyor. Çünkü traverten dediğimiz olgu yıllarca, onlarca yılda çok az kalınlıkta çökelen birimler. Bunların üzerine insanları çıkardığınız zaman 10 yılda çökelen birimi bir ayak darbesiyle yok edebilmektedir. Bu yüzden buraların üzerinde insan etkileşimiyle sınırlandırılması gerekiyor" dedi.

        REKLAM

        "SADECE KORUMA ALTINA ALMAK YETERLİ DEĞİL"

        Doç. Dr. Yeşilova, "Burası koruma altına alındı. Ancak burayı koruma altına almak tek başına bir anlam ifade etmiyor. Gördüğünüz üzere her taraf kurudu, her taraf artık aşınma süreçleri başladı. Burayı yeniden canlandırmadığımız sürece belli bir zaman aralığında yok olacaktır. Geçmiş yıllarda da buraya geldim. Her geçen yıl aktif traverten teraslarının azaldığını görüyorum. Bunun temel nedeni ise kaynak suyunun azalması" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

        İstanbul'da, İstanbul Valiliği ve AKOM tarafından yapılan hızı saatte 90 km'yi bulması beklenen fırtına uyarılarının ardından bazı binaların çatıları uçtu, devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi. Ulaşımda ise birçok sefer iptal oldu. İşte mega kentte fırtına... (AA)

        #van
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta