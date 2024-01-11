Yaşamak Güzel Şey filmi konusu nedir ve nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey oyuncuları kimler?

Yaşamak Güzel Şey filmi konusu nedir ve nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey oyuncuları kimler?

Yaşamak Güzel Şey filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Yaşamak Güzel Şey filmi komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Yaşamak Güzel Şey filmi konusu nedir ve nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey oyuncuları kimler?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Müfit hayatı boyunca her türlü zorlu koşula boyun eğmiş, hakkını savunamayan, her önüne gelen tarafından itilip kakılan pısırık bir adamdır. Bir gün başına gelen talihsiz bir olaya başkaldırır ve bir anti kahramana dönüşür. Yaşadığı bu değişimle birlikte hayatın güzelliklerini keşfetmeye başlar…