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        Haberler Magazin Yaşamak Güzel Şey filmi konusu nedir ve nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey oyuncuları kimler?

        Yaşamak Güzel Şey filmi konusu nedir? Yaşamak Güzel Şey oyuncuları kimler?

        Yaşamak Güzel Şey filmi 11 Ocak Perşembe akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı üstlendiği film 2017 yılında vizyona girmiştir. Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka ve Zihni Göktay'ın başrollerini paylaştığı Yaşamak Güzel Şey filminin konusunu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte Yaşamak Güzel Şey filmi hakkında merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 18:35 Güncelleme: 11.01.2024 - 18:35
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        Yaşamak Güzel Şey filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Yaşamak Güzel Şey filmi komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Yaşamak Güzel Şey filmi konusu nedir ve nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey oyuncuları kimler?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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        YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Müfit hayatı boyunca her türlü zorlu koşula boyun eğmiş, hakkını savunamayan, her önüne gelen tarafından itilip kakılan pısırık bir adamdır. Bir gün başına gelen talihsiz bir olaya başkaldırır ve bir anti kahramana dönüşür. Yaşadığı bu değişimle birlikte hayatın güzelliklerini keşfetmeye başlar…

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        YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Müfit Can Saçıntı,

        Yasemin Conka,

        Zihni Göktay,

        Ayşegül Atik,

        Günay Karacaoğlu,

        Reha Özcan,

        Renan Bilek,

        Onur Dilber,

        Merve Hazer,

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        Bahar Süer,

        Fulden Akyürek,

        Nihan Tarhan,

        Nihan Taşyürek,

        Ali Çoban,

        Fatih Koyunoğlu

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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