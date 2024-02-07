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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi' Üsküdar'da

        'Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi' Üsküdar'da

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 'Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi' adlı oyunu 7-10 Şubat 2024 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde seyirciyle buluşturuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 00:11 Güncelleme: 07.02.2024 - 00:11
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        'Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi' Üsküdar'da
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Nick Whitby’nin yazdığı, Yücel Erten’in çevirdiği, Hüseyin Köroğlu’nun yönettiği “Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi” adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 7 Şubat 2024 Çarşamba günü 20.30’da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde ilk kez sahneleniyor.

        Macar yazar Melchior Lengyel’in romanından uyarlanan ve filme de çekilen bu başarılı oyunun yönetmeni Hüseyin Köroğlu “Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi”de savaşı nasıl ele aldığını şöyle anlatıyor:

        “Özellikle yönettiğim oyunlarda insanlara savaşın ne kadar kötü, ne kadar aşağılık olduğunu anlatmaya çalışıyorum, nefes aldığım sürece de anlatmaya devam edeceğim. Belki de ilk kez “Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi” oyununu, savaşa tanıklık eden bir çocuğun yüreğinden bakarak izleyeceksiniz. 2. Dünya Savaşı’nda Polonya Naziler tarafından işgal edilince, Varşova Tiyatrosu’ndaki oyuncuların, meslektaşlarımızın nasıl direndiklerini, hayatlarını yok sayarak nasıl mücadele ettiklerini, siz kıymetli seyircilerimizle paylaşmak isteği, bir savaş çocuğu olarak beni çok heyecanlandırdı.

        1939’da Varşova’da yaşananlar, 1974’te çocukken yaşadıklarımla, bugün Gazze’de, Ukrayna’da yaşananlar aynı. İnsanoğlunun “her şeye sahip olma” tutkusu, tüm canlıları hunharca yok etmeye devam ediyor. Tam da bu noktada bir dünya lideri olan Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünya’da Barış” sözünün önemini, ne kadar kıymetli olduğunu hepimize bir kez daha hatırlatmak isterim.”

        Müziğini Orçun Tekelioğlu’nun, dekor ve kostüm tasarımını Gamze Kuş’un, koreografisini Senem Oluz’un, ışık tasarımını Özcan Çelik’in, efekt tasarımını Kadir Arlı’nın yaptığı, fotoğraflarını Nesrin Kadıoğlu’nun çektiği oyunda Şenay Saçbüker, Hüseyin Köroğlu, Bahtiyar Engin, Vildan Türkbaş, İrem Arslan, Emre Narcı, Volkan Ayhan, Emre Şen, Ümit Bülent Dinçer, Tarık Köksal, Deniz Yeşil Mavi, Erkan Akkoyunlu, Özge Kırdı, Rüzgar Aşıkoğlu, Özgür Ali Kuruçay rol alıyor.

        Oyun, 7-10 Şubat 2024 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi
        #Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi
        #tiyatro

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