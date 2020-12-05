Magazin dünyasının gündeminde oyuncu ve manken Yaşar Alptekin var. Yaşar Alptekin'in hayatı araştırılıyor. Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin aslen nereli ve kaç yaşında?

YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?

Yaşar Alptekin, 10 Mart 1962 tarihinde Şarköy, Tekirdağ'da doğdu. Türk manken, dansçı ve oyuncu.

58 yaşındaki Yaşar Alptekin, erken yaşlarda mankenliğe başladı. Mankenlikten sonra oyunculuğa başlayan dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi. Özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.

Yaşamının sonraki dönemlerinde muhafazakâr bir yaşam tarzını belirlemiş ve çeşitli TV Kanallarında farklı programlara katılarak İslami konularda paylaşımlarda bulunmuştur.[1] Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara da giden Alptekin, Düzceli Mehmet isimli bir tiyatro oyununda yer almıştır.

İlk evliliğinden 1 kızı bulunmaktadır. Yaşar Alptekin, 2015 yılı sonuna doğru ikinci evliliğini yapmıştır. Düğün İslami usullerde yapılmıştır.