Türkiye Cumhuriyeti'nin 25'inci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt 79 yaşında vefat etti. Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt da 18 Kasım'da yaşamını yitirmişti. Yoğun bakımda tedavisi süren Yaşar Büyükanıt da eşinin cenazesine katılamamıştı. Peki Yaşar Büyükanıt kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Yaşar Büyükanıt'ın kısaca hayatı...

YAŞAR BÜYÜKANIT KİMDİR?

Mehmet Yaşar Büyükanıt, 1 Eylül 1940 yılında İstanbul'da doğmuş Türk askerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanıdır.

Eğitim ve Askerlik Kariyeri

1959 yılında Erzincan Askerî Lisesi'nden, 1961 yılında da Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1963 yılında Piyade Okulu'nu bitirdi. 1983-1986 yılları arasında Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığı, 1986-1988 yılları arasında da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı yaptı. 1992 yılında tümgeneral rütbesine rütbesine terfi etti. Bu rütbede Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği ve 3 yıl süreyle Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerini yürüttü. 1996 yılında korgeneral rütbesine terfi etti. 2000 yılında orgeneral rütbesine terfi etti. 2004 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine, 31 Temmuz 2006 tarihinde de Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. 30 Ağustos 2008 tarihinde emekli oldu.

Politik Tartışmalar

9 Kasım 2005 Şemdinli olayları sırasında olay mahallînde bomba ve silahlarla yakalanan astsubay Ali Kaya hakkında yaptığı "Tanırız kendisini, iyi çocuktur." şeklindeki beyanatıyla yargıyı etkilemeye çalıştığı öne sürüldü ve olay ile ilgili savcılık iddianamesinde "örgüt kurmak, sahte belge düzenlemek ve görevi kötüye kullanmak" iddialarıyla Genelkurmay tarafından hakkında soruşturma açılması istenildi. Genelkurmay Başkanlığı ise bir bildiri yayınlayarak Savcı Ferhat Sarıkaya'yı eleştirdi. Yaşar Büyükanıt ise Avukat dahi tutmam. Çıkar kendimi savunurum dedi.

Kendi döneminde, 2007 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki Genel kurmay internet sitesinden yayınlanan bir bildiri nedeni ile uzun süre gündemde kalmış, açıklama, medya tarafından E-muhtıra olarak adlandırılmıştır. Emekli olduktan 8 ay sonra ilk kez 32.Gün programında verdiği 7 Mayıs 2009 tarihli röportajda, E-muhtıra'yı bizzat kaleme aldığını açıklamıştır. 4 Mayıs 2007 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda yaptıkları ikili görüşme, çeşitli iddialara neden olmuş, fakat her iki taraf da görüşülenlerin gizliliğini korumuştur.

WikiLeaks'in 29 Kasım 2010 tarihinde yayınladığı diplomatik belgelerin 22 Mart 2011'de yerel basında yer alan kısmına göre, Özkök'e karşı olan yedi general şöyle isimlendiriliyordu: Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, Jandarma Komutanı Şener Eruygur, Birinci Ordu Komutanı Çetin Doğan, Ege Ordu Komutanı Hurşit Tolon, İkinci Ordu Komutanı Fevzi Türkeri ve MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç. Aynı belgede Büyükanıt'ın ise ikili oynadığı söyleniyordu.

Özel Hayatı

Filiz Büyükanıt'la evli ve bir kız çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Beykent TV'de, Kırmızı Çizgi programını sunmaktadır. Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM)'da danışmanlık yapmaktadır.