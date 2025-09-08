Yasemin Ergene, 'Özilhan' soyadından vazgeçmedi

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan ile 2011'de nikâh masasına oturdu. Çift, 2012'de çocukları; Emine'yi 2013'te ise Ela'yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Ancak çift, 4 Eylül'de boşandı. Yasemin Ergene; "14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. O günlerde basında yer alan 'ihanet' ve 'aldatma' içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz" dedi.

Ancak Yasemin Ergene'nin 'Özilhan' soyadından vazgeçmediği görüldü. Ergene, sosyal medyada 'Özilhan' soyadını kullanmayı sürdürüyor.