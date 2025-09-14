Habertürk
        Haberler Magazin Yasemin Kay Allen, küçüklük hâliyle kucaklaştı - Magazin haberleri

        Yasemin Kay Allen, küçüklük hâliyle kucaklaştı

        Yasemin Kay Allen, bir takipçisinin hazırladığı görselde yetişkin hâliyle bebek hâlini kucakladı. Allen, paylaşımında; "İçimdeki bir şeyi bir nebze iyileştirdi. Çok tatlı, teşekkürler" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 10:05 Güncelleme: 14.09.2025 - 10:05
        Küçüklük hâliyle kucaklaştı
        Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, bir takipçisinin hazırladığı ve kendi küçük hâliyle yetişkin hâlinin kucaklaştığı fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

        Yasemin Kay Allen, paylaşımında şunları yazdı; "Hayır, çocuğum yok. Yetişkin hâlimin küçük bebek hâlini tuttuğu bu görsel, içimdeki bir şeyi bir nebze iyileştirdi. Çok tatlı, teşekkürler. Büyük ben, bebekliğini kucaklarsa… Bence bu, terapide de kullanılmalı. Çok tatlı."

        #Yasemin Kay Allen
