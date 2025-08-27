Yasemin Kay Allen’den taciz ve cinsel şiddet çağrısı: Kurbanlar failleri ifşa etmeli

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, son günlerde gündeme gelen sektördeki taciz ve ifşalar hakkında görüşlerini paylaştı.

Yasemin Kay Allen, taciz ve cinsel şiddetin yalnızca kadınların sorunu olmadığını, toplumun tüm bireylerinin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Kurbanların bu yükü tek başına taşımaması gerektiğini ifade eden oyuncu, toplumun bakış açısını kurbandan faillere çevirmesi ve şiddeti normalleştirmemesi çağrısında bulundu.

REKLAM

Yasemin Kay Allen paylaşımında şunları söyledi: Tacize uğramamış bir kadınla tanışmadım. Geçerli olabilecek kadar yüksek bir istatistik. Taciz dediğimiz şey genel olarak sözel oluyor. Zaten bu ifşaların çoğunda çıkan şey, cinsel saldırı veya nitelikli cinsel saldırı kapsamına geliyor. Yasal bağlamda eğer hatalıysam düzeltin beni ama hatalı olduğunu düşünmüyorum.

"BU SADECE BİR KADIN PROBLEMİ DEĞİL"

Buradaki problem, bütün cinsiyetlerin, bütün kurbanların, hangi cinsiyetten olursa olsun bir araya gelip failleri ifşa etmesi gerekiyor. Çünkü sadece kadınların başlarına gelen şeylerden şikâyet etme cesaretini bulabildiği bir dönemde, yine sadece bir kadın problemiymiş gibi algılanıyor. Bu sadece bir kadın problemi değil. Bu insanlar sadece kadınlara şiddet uygulamıyor. O yüzden bütün cinsiyetlerin bir olup, asıl faile parmağını göstermesi lazım.

REKLAM "BAKIŞIMIZI KURBANLARDAN FAİLLERE ÇEVİRMEMİZ GEREKİYOR" Kurbanların, taciz ve cinsel şiddete uğramış insanların taşıması gereken bir yük değil. Toplum olarak bakışımızı kurbanlardan faillere çevirmemiz gerekiyor. Bunun neden olduğunu, neden normalleştirildiğini ve neden birinin başına geldiğinde, aile içinde olsa bile, utancımızdan dolayı bizim utancımızın onun yaşadığından daha önemli olduğunu düşünmememiz gerekiyor. "HERKES, GÖRMEZDEN GELDİĞİ ŞEYLERLE YÜZLEŞMEK ZORUNDA" Senin yanında olmuş olabilir, sen görmemiş olabilirsin. Sen bunun yükünü taşıyor olabilirsin. Bu durumda sen önemli değilsin; onun yaşadığı kadar önemli değilsin. Kendi egolarımızı ve utancımızı bir kenara koyup, bu şiddet zincirinin devam etmemesini sağlamak için birtakım yaptırımlarda bulunmadığımız sürece, dönem dönem çıkarız, parmaklar gösterilir, sonra üstü örtülür ve devam edilir. Çünkü herkes hayatına devam etmek istiyor. Zor olanı seçmek zorundayız; yani herkes, utancıyla ve belki de görmezden geldiği şeylerle yüzleşmek zorunda.