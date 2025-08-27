Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yasemin Kay Allen’den taciz ve cinsel şiddet çağrısı: Kurbanlar failleri ifşa etmeli - Magazin haberleri

        Yasemin Kay Allen’den taciz ve cinsel şiddet çağrısı: Kurbanlar failleri ifşa etmeli

        Yasemin Kay Allen, taciz ve cinsel şiddetin yalnızca kadınların sorunu olmadığını vurgulayarak, toplumun tüm bireylerinin sorumluluk alması ve kurbanların bu yükü tek başına taşımaması için çağrı yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 12:21 Güncelleme: 27.08.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kurbanlar failleri ifşa etmeli"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, son günlerde gündeme gelen sektördeki taciz ve ifşalar hakkında görüşlerini paylaştı.

        Yasemin Kay Allen, taciz ve cinsel şiddetin yalnızca kadınların sorunu olmadığını, toplumun tüm bireylerinin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Kurbanların bu yükü tek başına taşımaması gerektiğini ifade eden oyuncu, toplumun bakış açısını kurbandan faillere çevirmesi ve şiddeti normalleştirmemesi çağrısında bulundu.

        REKLAM

        Yasemin Kay Allen paylaşımında şunları söyledi: Tacize uğramamış bir kadınla tanışmadım. Geçerli olabilecek kadar yüksek bir istatistik. Taciz dediğimiz şey genel olarak sözel oluyor. Zaten bu ifşaların çoğunda çıkan şey, cinsel saldırı veya nitelikli cinsel saldırı kapsamına geliyor. Yasal bağlamda eğer hatalıysam düzeltin beni ama hatalı olduğunu düşünmüyorum.

        "BU SADECE BİR KADIN PROBLEMİ DEĞİL"

        Buradaki problem, bütün cinsiyetlerin, bütün kurbanların, hangi cinsiyetten olursa olsun bir araya gelip failleri ifşa etmesi gerekiyor. Çünkü sadece kadınların başlarına gelen şeylerden şikâyet etme cesaretini bulabildiği bir dönemde, yine sadece bir kadın problemiymiş gibi algılanıyor. Bu sadece bir kadın problemi değil. Bu insanlar sadece kadınlara şiddet uygulamıyor. O yüzden bütün cinsiyetlerin bir olup, asıl faile parmağını göstermesi lazım.

        REKLAM

        "BAKIŞIMIZI KURBANLARDAN FAİLLERE ÇEVİRMEMİZ GEREKİYOR"

        Kurbanların, taciz ve cinsel şiddete uğramış insanların taşıması gereken bir yük değil. Toplum olarak bakışımızı kurbanlardan faillere çevirmemiz gerekiyor. Bunun neden olduğunu, neden normalleştirildiğini ve neden birinin başına geldiğinde, aile içinde olsa bile, utancımızdan dolayı bizim utancımızın onun yaşadığından daha önemli olduğunu düşünmememiz gerekiyor.

        "HERKES, GÖRMEZDEN GELDİĞİ ŞEYLERLE YÜZLEŞMEK ZORUNDA"

        Senin yanında olmuş olabilir, sen görmemiş olabilirsin. Sen bunun yükünü taşıyor olabilirsin. Bu durumda sen önemli değilsin; onun yaşadığı kadar önemli değilsin. Kendi egolarımızı ve utancımızı bir kenara koyup, bu şiddet zincirinin devam etmemesini sağlamak için birtakım yaptırımlarda bulunmadığımız sürece, dönem dönem çıkarız, parmaklar gösterilir, sonra üstü örtülür ve devam edilir. Çünkü herkes hayatına devam etmek istiyor. Zor olanı seçmek zorundayız; yani herkes, utancıyla ve belki de görmezden geldiği şeylerle yüzleşmek zorunda.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yasemin Kay Allen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!
        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Fransa'da yeni siyasi kriz
        Fransa'da yeni siyasi kriz
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?