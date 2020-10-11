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Yasemin Özilhan kimdir? Yasemin Özilhan'ın eşi kim? Yasemin Özilhan nereli ve kaç yaşında?

Bir zamanların fenomen dizisi Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan ve Hasan'ı Yağmur Atacan yıllar sonra birlikte poz verdiler. Sosyal medya eski dostların bir araya gelmesini konuşuyor. Peki, Yasemin Özilhan kimdir? Yasemin Özilhan'ın eşi kim? Yasemin Özilhan nereli ve kaç yaşında?

Yasemin Özilhan kimdir? Yasemin Özilhan'ın eşi kim? Yasemin Özilhan nereli ve kaç yaşında?

Bir zamanların sevilen dizisi Doktorlar'da iki asistan doktoru oynayan Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan yıllar sonra bir araya geldi. Birlikte çektikleri bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşan eski dostlar sosyal medyanın gündeminde. Peki, Yasemin Özilhan kimdir? Yasemin Özilhan'ın eşi kim? Yasemin Özilhan nereli ve kaç yaşında?

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Özilhan, 22 Ocak 1985'te Hamburg'da doğdu. Türk oyuncu ve eski model.
Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Özilhan, 2008 yılından beri oyunculuk yapmıyor. Özilhan, 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide Doktor Ela rolü ile konuk oyuncu oldu.

YASEMİN ÖZİLHAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2002 Koçum Benim
2003 Vizontele Tuuba
2004 Çocuğun Var Derdin Var
2005 Aşk Oyunu
2006-2010 Doktorlar
2008 Babam Adam Olacak
2019 Mucize Doktor

YASEMİN ÖZİLHAN'IN EŞİ KİM?

Yasemin Özilhan 16 Temmuz 2011'de Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan'la evlenmiştir. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır.

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