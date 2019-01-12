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Yasemin Özilhan, kar tatiline çıktı. Soluğu Erciyes Dağı'nda alan Özilhan, kar kostümleriyle büyük ilgi çekti. Şıklığıyla göz dolduran Özilhan, meraklı bakışların odağı oldu. O kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Özilhan, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.