GÖSTERİNİN MÜDAVİMLERİ 7'NCİ KEZ GELDİ

Zaman zaman seyircilerini de sahneye alarak interaktif bir gösteri gerçekleştiren Yasemin Sakallıoğlu, kendisini 7'nci kez izlemeye gelen çifti görünce onları sahneye aldı ve hikâyelerinden birini interaktif olarak çift ile sahneledi. Müdavim çift daha sonra Sakallıoğlu ile objektiflere poz verdi.