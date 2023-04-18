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Yasemin Sakallıoğlu'nun Türkiye turnesi devam ediyor

Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisiyle BKM organizasyonuyla Konya, Mersin, İstanbul, Denizli, İzmir ve Bursa'da seyirciyle buluşacak

Yasemin Sakallıoğlu'nun Türkiye turnesi devam ediyor - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Yasemin Sakallıoğlu, tek kişilik gösterisi 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' ile Türkiye turnesine devam ediyor. BKM organizasyonu ile gerçekleşecek turne bayram dönüşü 28 Nisan’da, Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum’unda gerçekleşecek.

Yasemin Sakallıoğlu, kendi yaşamının komik hikâyelerini, aile bağları, kadın-erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik yansımalarını, çeşitli tiplemelerinden yardım alarak aktardığı kahkaha dolu gösterisi ve sahne performansıyla doruk noktasına ulaşıyor.

Gösteri tarihleri:

28 Nisan / Konya /Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum

30 Nisan / Mersin / Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi

08 Mayıs / İstanbul / Maximum Uniq Hall

17 Mayıs / İstanbul /Bostancı Gösteri Merkezi

29 Mayıs / Denizli / Denizli Açıkhava Tiyatrosu

31 Mayıs / İzmir / Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu

07 Haziran / Bursa / Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu

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