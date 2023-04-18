Yasemin Sakallıoğlu, tek kişilik gösterisi 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' ile Türkiye turnesine devam ediyor. BKM organizasyonu ile gerçekleşecek turne bayram dönüşü 28 Nisan’da, Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum’unda gerçekleşecek.

Yasemin Sakallıoğlu, kendi yaşamının komik hikâyelerini, aile bağları, kadın-erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik yansımalarını, çeşitli tiplemelerinden yardım alarak aktardığı kahkaha dolu gösterisi ve sahne performansıyla doruk noktasına ulaşıyor.