Yasemin Şefkatli'den 2024'e veda
2024'e veda eden Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından paylaştı; "Teşekkürler 2024"
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlenmiş ve Ocak 2024'te ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
İkiz oğulları dünyaya gelen ünlü çift, bebeklerinden birine İbrahim Ayel, diğerine ise Sinan Emir adını vermişti.
İbrahim Ayel, kalbindeki bir sorun nedeniyle bir ameliyat geçirmişti. Geçtiğimiz günlerde Yasemin Şefkatli, İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında sevindirici haberler aldıklarını duyurmuştu.