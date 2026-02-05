Yasin Özcan: Reaksiyon göstermeye çalıştık ama olmadı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın yeni transferi Yasin Özcan, açıklamalarda bulundu.

"REAKSİYON GÖSTERMEYE ÇALIŞTIK AMA OLMADI"

Genç savunmacı, "İlk maçına çıktığım için çok mutluyum ama bir yandan üzgünüm, 1 puan aldık. Beşiktaş'ta her maç 3 puan almalısınız. Maçın başlarında birazcık dağınık başladık. Penaltıdan gol yedik. Reaksiyon göstermeye çalıştık ama gösteremedik. İkinci yarıya güçlü başladık. Pozisyonlar yakaladık. Penaltıdan gol bulduk ama 3 puanı alamadık." ifadelerini kullandı.