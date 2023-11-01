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        Yaya geçidinden geçen yaşlı adamın feci sonu!

        Adana'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun çarptığı 81 yaşındaki Baki Karagöz, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:20 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:20
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        Yaşlı adamın feci sonu!
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        Adana'da, yaya geçidinden geçen Baki Karagöz (81), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Doktor Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. Y.E.'nin kullandığı hafriyat kamyonu, yaya geçidinde Baki Karagöz'e çarptı.

        Karagöz yere düşüp, aracın altında bir süre sürüklendi. Sesi duyup, kamyonu durduran Y.E.'nin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin kontrolünde Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Karagöz'ün cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Gözaltına alınan Y.E. ise polis merkezine götürüldü.

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        #son dakika haberleri adana
        #Hafriyat kamyonu
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