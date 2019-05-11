Tüm ekipler seferber oldu; kayıp gazeteci aranıyor Tüm ekipler seferber oldu; kayıp gazeteci aranıyor

Mersin'de 68 yaşındaki Ş.E. ile M.Z. isimli vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği'ne gelerek bir kadının ceplerindeki cüzdanları alarak içinde bulunan 2 bin lira, 185 dolar, kimlik, banka kartları ve engelli kartının çalındığı ifade ederek, şikâyetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, verilen ifade doğrultusunda olayın olabileceği yerlerde inceleme yaptı.

MAĞDURLAR TEŞHİS ETTİ

İHA'da yer alan habere göre bölgede bulunan birçok güvenlik kamerasını izleyen ekipler, şüphelinin 35 yaşındaki Ç.A. isimli kadın olduğunu tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonlarda kadını yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyete getirilen kadın, müştekiler tarafından da teşhis edildi.

"BUNLAR NİYE ÇEKİYOR"



Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışında kendisini çeken gazetecileri görünce önce kendini yere atmaya kalkan kadın, ardından yüzünü saçlarıyla kapatarak tepki gösterdi. "Ne çekiyorlar" diyen kadın, "Bunlar ne çekiyor. Allah için çekmeyin. Bunlar niye çekiyorlar. Allah için çektirmeyin" dedi.



