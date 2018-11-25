Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Emirdağ'a bağlı Davulga beldesinde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen H.K., aynı evde yaşadığı annesi Sultan K. ile tartıştı. DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine H.K., annesini dövmeye başladı. Sultan K., dengesini kaybedip, yere düşerken vurmaya devam eden H.K., parmaklarını annesinin gözlerine soktu. Olayı duyan komşular, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine kısa sürede gelen sağlık görevlileri, yaralı Sultan K.'ye müdahale ederken, jandarma ekipleri ise H.K.'yi gözaltına almak istedi. Jandarmaya güçlük çıkaran H.K., karakola götürüldü. Sağlık görevlileri de Sultan K.'yi ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sultan K., buradan Eskişehir'deki hastaneye sevk edildi.



Jandarma eşliğinde dün Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen H.K., yeniden gönderildiği Emirdağ'da bu sabah adliyeye sevk edildi.



H.K.'nin, çıkarıldığı hakimlikçe akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı. H.K., jandarma eşliğinde Manisa'ya götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ