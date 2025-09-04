Habertürk
        Yaşlı kadın beslediği köpek sayesinde bulundu

        Yaşlı kadın beslediği köpek sayesinde bulundu

        Aydın'da, kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer Hayriye Şen, kullanılmayan bir evin bahçesinde, sürekli ekmek ve mama verdiği komşusunun 'Aslan' isimli köpeğinin başında durup sürekli havlamasıyla bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 08:42 Güncelleme: 04.09.2025 - 08:42
        Yaşlı kadın beslediği köpek sayesinde bulundu
        Aydın'ın İncirliova ilçesi Karabağlar Mahallesi'nde yaşayan Hayriye Şen (86), en son önceki gece 02.30’da evden çıkarken görüldü. Yakınları dün akşam saatlerinde yaşlı kadının kayıp olduğunu fark etti.

        ARAMA KURTARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ

        İHA'daki habere göre Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadından haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine Karabağ Mahallesi'ne jandarma komando, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

        CAMİDEN ANONSLAR YAPILDI

        Mahalle Muhtarı Özgür Yılmaz eşliğinde ekipler köyün çevresinde ve içerisinde arama çalışması başlattı. Camiden yapılan anons ile birlikte mahalle sakinleri de çalışmalara destek verdi.

        AYAĞI KAYIP DÜŞMÜŞ KALKAMAMIŞ

        Yaşlı kadın, evinden yaklaşık 50 metre uzakta kullanılmayan bir evin bahçesinde bulundu. Ayağı kayıp düşen Şen, düştüğü yerden bir daha hareket edemedi.

        BESLEDİĞİ KÖPEK BAŞINDA HAVLADI

        Sürekli ekmek ve mama verdiği komşusunun 'Aslan' isimli köpeği, yaşlı kadının başında durup sürekli havladı. Çalışma yapan ekipler, duydukları havlama sesi üzerine o bölgeye baktıklarında yaşlı kadını buldu.

        KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

        JAK ekipleri, yaşlı kadına ilk müdahaleyi yapıp su verdi. Yaşlı kadının iyi olduğunu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

        #Aydın
        #Son dakika haberler
