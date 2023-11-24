Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik Yaşlı kadın kamyon kurbanı oldu

        Manisa'da yaşlı kadın hafriyat kamyonu altın kaldı

        Manisa'da yolun karşısına geçen 68 yaşındaki Ülkü Öztürk'e hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalan yaşlı kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaşlı kadın kamyon kurbanı oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Selendi ilçesi Fatih Mahallesi'nde saat 13.50 sıralarında meydana gelen kazada, M.K. yönetimindeki hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Ülkü Öztürk'e (68) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan Öztürk, ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 122 Acil Sağlık ekipleri, yaralı Öztürk'ü ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Öztürk, tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Hafriyat kamyonu sürücüsü M.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri manisa
        #selendi
        #Hafriyat kamyonu
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?