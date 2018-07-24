İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Saadet Teyze, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Dolandırıcılar FETÖ ve PKK'nın ardından vatandaşları Adnan Oktar yalanıyla tuzağa düşürmeye başladı.

Show Haber'e konuşan yaşlı kadın yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hac paramdı. O kadar da dedim ki bak bir şey olmasın gıdım gıdım zorla biriktirdim. 'Sizi kedicik ilan etmişler' dedi. İlk başta 'Sizi Adnan Oktar'ın kediciği ilan ettiler' dedi. Kimlikte neyim varsa hepsini söyledi."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ