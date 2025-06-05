Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, uzun süredir aşk yaşadığı Yiğit Poyraz ile Bodrum'a tatil yapmaya gitti.

Siyah bir mayokini giymeyi tercih ettiği görülen Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile Ortakent'teki bir iskelede objektiflere yansıdı.

Poyraz, bir ara sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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Sevgilisinin peşinden giden Erbil ise suyu soğuk bulunca denize girmekten vazgeçti.

Yiğit Poyraz, bir süre tek başına yüzdükten sonra sevgilisinin yanına döndü.

Yasmin Erbil, bir ara romantik anlar yaşadı ve yanına gelen sevgilisinin saçlarını okşadı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.