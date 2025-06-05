Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Yasmin Erbil'in Yiğit Poyraz aşkı! Tatilde saçlarını okşamaya doyamadı - Magazin haberleri

        Yasmin Erbil'in Yiğit Poyraz aşkı

        Sevgilisi Yiğit Poyraz ile Bodrum Ortakent'te tatil yapan Yasmin Erbil, bir iskelede sevgilisinin saçlarını okşarken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 11:20 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, uzun süredir aşk yaşadığı Yiğit Poyraz ile Bodrum'a tatil yapmaya gitti.

        Siyah bir mayokini giymeyi tercih ettiği görülen Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile Ortakent'teki bir iskelede objektiflere yansıdı.

        Poyraz, bir ara sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

        REKLAM

        Sevgilisinin peşinden giden Erbil ise suyu soğuk bulunca denize girmekten vazgeçti.

        Yiğit Poyraz, bir süre tek başına yüzdükten sonra sevgilisinin yanına döndü.

        Yasmin Erbil, bir ara romantik anlar yaşadı ve yanına gelen sevgilisinin saçlarını okşadı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yasmin Erbil
        #Yiğit Poyraz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'e yeni soruşturma
        Özgür Özel'e yeni soruşturma
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Bayramda kalp ritminin bozulmaması için öneriler
        Bayramda kalp ritminin bozulmaması için öneriler
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        Sokakta kurban kesip atıkları gömmenin cezası belli oldu!
        Sokakta kurban kesip atıkları gömmenin cezası belli oldu!
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        "Bayramdan sonra ilk teklifimizi sunmuş olacağız"
        "Bayramdan sonra ilk teklifimizi sunmuş olacağız"
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!
        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!
        Bodrum zamanı başladı
        Bodrum zamanı başladı
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı
        İşçi ücreti elden ödenebilir mi?
        İşçi ücreti elden ödenebilir mi?