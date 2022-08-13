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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasmin Erbil tatilde!

Çeşme'nin ardından rotasını Bodrum'a çeviren Yasmin Erbil, yakın arkadaşlarıyla birlikte tatilini sürdürüyor

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  • Yasmin Erbil tatilde! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Mehmet Ali Erbil'in, Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil de tatil için Bodrum'u seçen isimler arasında.
  • Yasmin Erbil tatilde! - Magazin haberleri

    Çeşme'nin ardından rotasını değiştiren 26 yaşındaki Erbil, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Türkbükü'ndeki bir plajda objektiflere takıldı.
  • Yasmin Erbil tatilde! - Magazin haberleri

    Mavi bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Yasmin Erbil, sıcak havanın ve denizin tadını çıkardı.
  • Yasmin Erbil tatilde! - Magazin haberleri

    Keyifli vakit geçiren Erbil, sudan çıkmasının ardından şezlongta dostlarıyla sohbet etti. Bir hayli neşeli olduğu görülen Yasmin Erbil'in eğlenceli anları kameralara böyle yansıdı.
  • Yasmin Erbil tatilde! - Magazin haberleri

    "KİMSEYE EYVALLAHIN OLMUYOR"

    Öte yandan Yasmin Erbil, geçtiğimiz aylarda "Mehmet Ali Erbil'in kızı olmak nasıl bir duygu?" sorusunu, "Aslında kimseye eyvallahın olmuyor, o bayağı güzel" şeklinde cevaplamıştı.
  • Yasmin Erbil tatilde! - Magazin haberleri

    "SEN ÜNLÜ ÇOCUĞUSUN!"

    2017 yılında Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuşan Erbil, samimi açıklamalarda bulunmuştu. İşte o röportajdan öne çıkan kısımlar..

    - Ünlü bir babayla ünlü bir annenin çocuğu olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

    Oldum olası ünlü babayla ünlü annenin çocuğu olma durumuna odaklanmamaya çalıştım. Şöhretin şemsiyesi altında yaşamıyorum, geleceğimi ailemin sahip olduğu şöhretin avantajları üzerine planlamadım. Benim en çok duyduğum sözlerden biri ‘Hiç ünlü çocuğu gibi değilsin’dir. Benim dışımdaki olaylar sonucu bana ‘Sen ünlü çocuğusun’ fikri dikte ediliyor.

    - Nasıl ediliyor?

    16 yaşındayken gazeteciler plajda fotoğraflarım çekmiş ve ‘Mali’nin meleği’ başlıklı bir haber yapılmıştı. Ünlü birinin çocuğu olduğum ilk kez o zaman dikte edildi.
  • Yasmin Erbil tatilde! - Magazin haberleri

    - Fotoğraflarının çekilmesi hoşuna gitmedi mi?

    Hoşuma gitmediğini söyleyemem. Beğenildiğimi hissettiğim için hoşuma gitti. Hoş, fotoğraflarımın çekilmesi her zaman hoşuma gitmiyor ama tepki de vermiyorum. Benim demek istediğim şu; Hayatımı babamın ve annemin şöhretlerinin gölgesinde yaşamak istemesem de Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar’ın kızı olduğum bana her daim dikte edilecek. Çocukları olduğum için gurur duyduğum babamla annemin isimlerinin gölgesinde olmaktan dolayı kendimi hep güvende hissettim. Ne var ki artık Yasmin Erbil bayrağını dalgalandırmanın zamanı geldi.
  • Yasmin Erbil tatilde! - Magazin haberleri

    "TİYATRO EĞİTİMİ ALDIM"

    - Bayrağındaki sembolün ne olacağını belli mi?

    Reklamcılık okurken ikinci sınıfta kaydımı dondurdum, içimdeki ses başka bir yere ait olduğumu söyledi, genlerim de oraya yönlendirdi; oyunculuk. Annem aldığım tiyatro ve bale eğitiminde gördüğü yeteneğin heba olmaması gerektiğini düşündü. Oyunculuk yapmanın beni daha başarılı kılacağını, mutlu edeceğini düşünüyor. Beni tanıyanlar babamın pratik zekâsına ve hazırcevaplığına sahip olduğum yönünde hemfikir olunca bayrağımın sembolünü oyunculuk ve türevleri olarak belirledim.

    - Türevleri...

    Sunuculuktan söz ediyorum. Pratik zekâ ve hazırcevaplığımdan dolayı sunuculukta başarılı olabileceğimi düşünüyorum.
  • Yasmin Erbil tatilde! - Magazin haberleri

    "BABAM VE ANNEMLE KIYASLANACAĞIM"

    - İçindeki sese neden kulak asmak istememiştin?

    Böyle bir babayla böyle bir annenin çocuğu olunca onlarla aynı mesleği icra etmek kolay değil. Babam ve annemle kıyaslanacağım. Her ne kadar tiyatro eğitimi almış, sertifikalı balerin olsam da hocalarımın babama ve anneme ‘Bu kız yetenekli, kendisine güvensin ve bu yolda yürüsün’ dediğini bilsem de kendimi oyunculuktan uzak tutmaya çalıştım. Ne var ki olmadı.

    - Neden olmadı?

    Sosyal medya hesabımdan paylaştığım fotoğrafların dikkat çekip, büyük ilgi görmesiyle oyunculuk yapma fikri öne çıktı. Sonra Londra’ya gittim ve orada tek başıma yaşarken hiç kimsenin etkisi altında kalmadığım ve telkinlerle karşılaşmadığım halde oyunculuk isteğimin hayli fazla olduğunu keşfederek yolumu belirledim. Sonra da Londra’da oyunculuk üzerine bazı kurslara ve çalışmalara katıldım.
  • Yasmin Erbil tatilde! - Magazin haberleri

    "KENDİME ASLA 'TORPİLLİ' DEDİRTMEM"

    - Babandan ve annenden dolayı oyunculuğa başlarken fazla zorluk çekmeyeceksin...

    Torpilli olmaktan söz ediyorsunuz. Lütfen öyle düşünmeyin. İşe babamdan ve annemden bağımsız olarak girişeceğim. Babam bazen ‘Seni yapımcılarla, yönetmenlerle tanıştırayım’ diyor. Ben de ‘Tanıştırabilirsin ama onun dışında bir şey yapamazsın’ diyorum. Araya babam ve annem dahil kimseyi sokmayı düşünmüyorum. Bu konuda da son derece netim. Kendime asla ‘Torpilli’ dedirtmem.
  • Yasmin Erbil tatilde! - Magazin haberleri

    "HERKES KENDİNE GÖRE ŞÖHRET"

    - Oyunculuk sana ne ifade ediyor?

    Oyunculuk beni özgürleştirecek. Başka bir karakteri canlandırmak birtakım şeyleri yeniden keşfetmemi sağlayacak. Gözlemci biri olduğum için küçüklüğümden beri evde ve arkadaş ortamımda hep taklitler yaptım. Biriyle tanıştığımda da onu her ayrıntısına kadar incelerim, en ufak ve kimsenin dikkat etmeyeceği bir hareketi benim için çok önemli bir detay olur. Kısacası oyunculuk benim oyun bahçem.

    - Peki şöhret sana ne ifade ediyor?

    Şöhretli bir ailenin kızı olduğumdan dolayı benim için diğer insanlara gözüktüğü kadar büyük ve uzak bir kavram değil. Çocukluğumdan bu yana alışık olduğum bir durum. Ayrıca günümüzde çoğu insan sosyal medyadan ötürü kendine göre şöhret. Önemli olan o şöhretin altını yeterince doldurmak.
  • Yasmin Erbil tatilde! - Magazin haberleri

    "ÇOK EVLENME TEKLİFİ ALIYORUM"

    - Sosyal medya hesabınızda fotoğraf paylaşmanıza babanız ne diyor?

    Babam ‘Zaten çok güzelsin, bunu herkese göstermene bu kadar gerek yok’ diyor ama öyle bir devirde yaşıyoruz ki herkes fotoğraflarını paylaşıyor. Paylaşan ben olduğum için fazlasıyla dikkat çekiyor.

    - Paylaştığın fotoğraflar sonrası eminim birçok mesaj geliyordur. En çok hangi içerikli mesajlar geliyor?

    Gerçekten çok mesaj geliyor. En çok da evlenme teklifi alıyorum. Evde kalmayacağıma emin olup, gülüp geçiyorum.
  • Yasmin Erbil tatilde! - Magazin haberleri

    "İLİŞKİLERDE SORUMLULUK ÇOK ÖNEMLİ"

    - Yeni neslin ilişki anlayışının ‘Sevgili olalım ama ilişkinin sorumluluğunu taşımayalım’ olduğu yönünde bir yargı var. Senin ilişkilere bakış açın nedir?

    Benim için ilişkilerde sorumluluk çok önemlidir. Karşıma o algıda olan biri hiç çıkmadı, çıkmasın da. İki insan iyi anlaşırsa, birlikte keyiflilerse, her şeyi konuşabilirlerse ve birbirlerini desteklerlerse ilişkinin yürütülmesi için gerekli olanlar kişilere zaten bir sorumluluk gibi gelmez. Nefes almak gibi doğal olur. İlişkileri yürütmek şu an çok zor, o yüzden iki tarafın da birbirinden emin olması çok önemli.
  • Yasmin Erbil tatilde! - Magazin haberleri

    YASMİN ERBİL HAKKINDA

    Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 1989-1996 yılları arasında evli kaldığı Nergis Kumbasar ile birlikteliğinden dünyaya gelmiştir. 2 Aralık 1995 doğumlu olan Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde eğitim görmüştür.

    Yasmin Erbil, anne ve babasının izinden ilerleyerek, oyunculuk kariyeri doğrultusunda ilerlemektedir. 2018 yılında vizyona giren "Dünyanın En Güzel Kokusu 2" filmiyle oyunculuğa adım atan, Yasmin Erbil en son geçtiğimiz yıllarda magazin programı sunuculuğu yapmıştır.

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