Yasmin Levy’nin konseri iptal edildi
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da vereceği konserin iptal edildiği öğrenildi
İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken, İsrailli müzisyen Yasmin Levy'nin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ankara Beşevler'de bulunan MEB Şura Salonu'nda konser verecek olması kamuoyunda tepkilere yol açtı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Levy’nin, İsrail ordusunda aktif görev alan keskin nişancı Noam Zizi’yi sosyal medyada takip ettiğine dikkat çekerek konserin iptal edilmesi çağrısında bulundu.
Bakanlık, kiralama usulüyle verilen salonun kullanımına ilişkin takdir yetkisini kullanarak salon kiralamasını iptal etti.