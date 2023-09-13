Haberler Yaşam Yatağının yarısını kiralayarak ayda binlerce dolar kazanıyor

Yatağının yarısını kiralayarak ayda binlerce dolar kazanıyor 36 yaşındaki Avustralyalı Monique, her ay yatağının yarısını kiraya vererek binlerce dolar kazanıyor. Monique, bunun geleceğin düzeni olduğunu ve her şekilde mükemmel bir çözüm olduğunu iddia ediyor. Habertürk Giriş: 13.09.2023 - 11:47 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:00 facebook

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Monique Jeremiah Queensland, hayatın giderek daha pahalı hale gelmesini avantaj haline getiren bir girişimci. Monique, para sıkıntısı çektiği zamanlarda aklına "sıcak yatak" olarak adlandırdığı bir iş fikri geldi.

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Genç kadın yatağının yarısını ayda 631 dolar gibi cazip bir fiyata kiralamaya başladı. Kendini yalnız ve yoksul hisseden kişiler için bunun “mükemmel çözüm” olduğunu iddia ediyor. Yatağının yarısını ödeyen ilk müşterisi zaten tanıdığı biriydi. İlginç fikir, hızla popülerlik kazandı.