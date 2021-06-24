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Yatırım alan Workiom rotayı Körfez'e kırdı

Bulut tabanlı No-Code uygulama yönetimi platformu Workiom, StartersHub ve Heaventures’dan 1.9 milyon TL’lik yatırım aldı. Yatırım süreciyle ilgili konuşan Workiom Kurucu Ortağı Sinan Hatahet, "Bu yeni yatırım turu yakın vadeli stratejik hedeflerimizde olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi hızlı büyüyen pazarlardaki potansiyelimizi gerçekleştirmemizi sağlayacak, ürünümüze yeni özellikler de ekleyerek Workiom’u daha büyük ölçekli kurumsal işletmelere daha uygun ve tercih edilir hale getirecek" dedi

Yatırım alan Workiom rotayı Körfez'e kırdı
HABERTURK.COM

Şirketlerin kendi iş birimleri ve ekiplerinin sürekli gelişen uygulama ihtiyaçlarına çok hızlı cevap veren, veriler ile ekiplerin güçlü etkileşimi sayesinde süreçleri etkin bir şekilde yönetebilme imkânı sunan No-Code uygulama yönetimi platformu Workiom, StartersHub ve Heaventures’dan 1.9 milyon TL’lik yatırım aldı.

Yatırım süreciyle ilgili konuşan Workiom Kurucu Ortağı Sinan Hatahet, "İlk yatırımcımız StartersHub'ın da desteğiyle Türkiye'de erken ürün-pazar uyumuna ulaşmayı başardık. Bu yeni yatırım turu yakın vadeli stratejik hedeflerimizde olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi hızlı büyüyen pazarlardaki potansiyelimizi gerçekleştirmemizi sağlayacak, ürünümüze yeni özellikler de ekleyerek Workiom’u daha büyük ölçekli kurumsal işletmelere daha uygun ve tercih edilir hale getirecek" dedi.

Diğer yandan, yeni yatırımcı Heaventures‘ın katılımıyla yönetim kuruluna dahil olan Nurettin Şendoğan, "Kurucu ekip ile yakın çalışma fırsatı bulacağımız bu dönemde, sahip olduğumuz deneyimleri ve sektör uzmanlığını, ürünün pazarda hedeflediği yeni ölçeğe ve konuma hızlı ama emin adımlarla taşıyacağız" diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, şirketlerin tüm verilerini ve ekibini bir arada yönetebileceği SaaS platformu olan Workiom özellikle KOBİ'ler için bulut tabanlı, kullanımı kolay ve kişiselleştirilebilir veri yönetimi hizmeti veriyor. Aldığı yatırımla birlikte ekibini genişletmeyi planlayan Workiom, 100’den fazla çalışana sahip kurumlara ilişkin ürün-market uyumunu yakalamak için platformunda iyileştirmeye gidecek. Girişim aldığı yatırımla birlikte Körfez Bölgesi’nde faaliyetlerini artırmayı da planlıyor.

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