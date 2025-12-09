Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.207,40 %0,16
        DOLAR 42,5813 %0,02
        EURO 49,5804 %0,02
        GRAM ALTIN 5.725,72 %-0,20
        FAİZ 38,14 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 79,52 %-0,06
        BITCOIN 90.547,00 %-0,86
        GBP/TRY 56,7692 %0,04
        EUR/USD 1,1635 %-0,02
        BRENT 62,46 %-0,05
        ÇEYREK ALTIN 9.361,56 %-0,20
        Haberler Ekonomi Para Yatırıma Hazırlık Programı tamamlandı - Para Haberleri

        Yatırıma Hazırlık Programı tamamlandı

        Akbank ve Arya Yatırım Platformu iş birliğiyle gerçekleştirilen Yatırıma Hazırlık Programı'nın ikinci dönemi tamamlandı ve mezun girişimciler 2 Aralık'ta düzenlenen etkinlikte, Akbank ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri, fikir önderleri ve yatırımcılarla bir araya geldi. Program, finansal modelleme, sunum teknikleri ve yatırım simülasyonları gibi kapsamlı içerikleriyle girişimcilerin yatırım sürecine stratejik hazırlık yapmasını sağladı. Programdan ilk iki dönemde toplamda 33 girişim yararlanırken; Akbank ve Arya Yatırım Platformu, son iki yılda 12 farklı programla 500'ün üzerinde girişimciyi destekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 10:50 Güncelleme: 09.12.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yatırıma Hazırlık Programı tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akbank Girişim Bankacılığı ve Arya Yatırım Platformu iş birliğiyle hayata geçirilen Yatırıma Hazırlık Programı’nın ikinci dönemi tamamlandı. İlk yatırımını almaya veya bir sonraki yatırım turlarına hazırlanan girişimcilere yönelik tasarlanan program, 2 Aralık’ta Akbank ve Arya Yatırım Platformu liderlerinin katılımıyla düzenlenen mezuniyet etkinliğiyle son buldu.

        Girişimcilerin yatırımcı görüşmelerine stratejik şekilde hazırlanmasını sağlayan program; finansal modelleme, yatırımcı sunum teknikleri, değerleme, yatırım simülasyon oturumları, müzakere ve derinlemesine analiz gibi alanlarda kapsamlı uygulamalı eğitimler ve mentorluk desteği sundu. Beş modülden oluşan program, ihtiyaç odaklı tasarımıyla programa kabul edilen 16 girişimi geleceğe hazırladı.

        Kapanış etkinliğinde mezun girişimciler; yatırımcılar, ekosistem temsilcileri ve iş dünyası liderleriyle bir araya gelirken, öne çıkan ilk 10 girişimci sahnede sunum yapma imkânı yakaladı ve yatırım öncesi derinlemesine analiz sürecinde danışmanlık desteği almaya ve yatırımcı buluşmalarına katılıma hak kazandı.

        Bu programla hedeflerinin yatırımcı görüşmeleri gibi kritik bir sürece hazırlıkta girişimcilerin yanında yer almak olduğunu belirten Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş; Girişimcilik, Türkiye ekonomisinin yarınına yön verecek en güçlü alanlardan biri. Bu bilinçle Akbank olarak girişimcilerin stratejik yol arkadaşı olmayı önceliklendiriyoruz. Arya Yatırım Platformu ile yürüttüğümüz Yatırıma Hazırlık Programı da bu yaklaşımın somut bir örneği. Burada girişimcilere yatırım süreçlerine kapsamlı biçimde hazırlanabilecekleri, gerçek yatırımcı simülasyonlarıyla deneyim kazanabilecekleri, güçlü bir ağa erişebilecekleri bir platform sunuyoruz. İhtiyaca yönelik tasarlanmış programlarla, girişimleri fikir aşamasından ölçeklenme, büyüme ve yurt dışına açılma süreçlerine dek her adımda desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

        REKLAM

        Arya Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter de iş birliğinin ekosistemde yarattığı etkiye vurgu yaparak şunları söyledi: “Bu iş birliği, girişimcilere yalnızca eğitim sunan bir model değil; yatırım sürecine yönelik kararlarını hızlandıran, işlerini yeniden değerlendirmelerine imkân tanıyan stratejik bir zemin oluşturuyor. 2024 ve 2025 yılı boyunca yürüttüğümüz programlar, girişimcilerin gerçek ihtiyaçlarına temas eden, sonuç odaklı bir gelişim yaklaşımını ortaya koydu. Bugün çok sayıda girişimin yatırımcı görüşmelerine daha net, daha hazırlıklı ve daha ölçeklenebilir iş modelleriyle girdiğini görmek, yapılan çalışmanın etkisini açıkça gösteriyor. Akbank ile kurduğumuz bu güçlü yapıyı daha da geliştirerek girişimcilerin büyüme yolculuklarına katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

        REKLAM

        Akbank ve Arya Yatırım Platformu, son iki yılda toplam 12 programı başarıyla tamamlayarak 500’ün üzerinde girişimciye destek sundu. İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiziksel; diğer illerden katılımcılar için online formatta yürütülen atölyelerin yanı sıra girişimci akademisi ve mentor check-up etkinlikleri gibi yenilikçi programlarla girişimcilere kapsayıcı bir gelişim ortamı sağlandı. Her yıl gerçekleşen Yatırıma Hazırlık Programı’na bugüne kadar kabul edilen 33 girişim ise yatırımcı görüşmelerine stratejik olarak hazır hale geldi.

        Akbank Girişim Bankacılığı, Teknogirişim Paketi ile Uçtan Uca Servis Modeli Sunuyor

        Akbank, teknoloji girişimcilerinin kuruluştan globale açılıma uzanan tüm yolculuklarında yanlarında olmak için tasarladığı Teknogirişim Paketi ile kapsamlı bir destek ekosistemi sunuyor. Paket kapsamında; kira ödemelerinde chip-para desteği, sanal POS’ta avantajlı komisyon, özel maaş anlaşmaları, hibe ve fonlara özel teminat mektubu oranları, TÜBİTAK BiGG girişimlerine chip-para desteği ve ücretsiz para transferi gibi avantajlar sağlanıyor. Ayrıca, kredi süreçleri girişimlerin ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanarak iş planına dayalı kredi değerlendirmesi uygulanıyor.

        REKLAM

        Bankacılık dışı hizmetlerde şirket kuruluşu, dijital pazarlama, ödeme altyapısı, hibe danışmanlığı ve hukuk desteği indirimli fiyatlarla sunuluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de Girişimci Müşteri İlişkisi Yöneticileri danışman bankacılık modeli ile girişimcilere bire bir hizmet veriyor.

        Uçtan uca servis modelinde Akbank; banka, yatırım, mentorluk ve networkü bir araya getiriyor. Yatırım tarafında, Ak Portföy’ün 20 Milyon USD’lik girişim sermayesi fonu, mentorluk ve networkte ise Arya Yatırım Platformu iş birliği girişimlere destek sağlıyor.

        Program katılımcısı girişimlere ise finansmanın ötesinde iş birliği, pazarlama ve tanıtım desteği de sunuyor. Ayrıca bankanın YouTube kanalında yayımlanan “KOBİ’den Söylemesi” serisiyle girişimci hikayeleri geniş kitlelere ulaştırılıyor; podcast ve özel tanıtım destekleriyle girişimcilerin görünürlüğü artırılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        16 yıl 8 ay hapis cezası vardı! Genç kadın yol kesip silahlı yağma yaptı!
        16 yıl 8 ay hapis cezası vardı! Genç kadın yol kesip silahlı yağma yaptı!
        İstanbul'da yaşandı... Park yeri için öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı... Park yeri için öldürdü!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Bir kişi öldü, İrem bacaklarını kaybetti! Ne kadar ceza istendi?
        Bir kişi öldü, İrem bacaklarını kaybetti! Ne kadar ceza istendi?
        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor
        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        "Kocam tarafından darp edildim"
        "Kocam tarafından darp edildim"
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Trump'tan Meksika'ya 'su vergisi' tehdidi
        Trump'tan Meksika'ya 'su vergisi' tehdidi
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!