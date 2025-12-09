Yatırıma Hazırlık Programı tamamlandı

Akbank Girişim Bankacılığı ve Arya Yatırım Platformu iş birliğiyle hayata geçirilen Yatırıma Hazırlık Programı’nın ikinci dönemi tamamlandı. İlk yatırımını almaya veya bir sonraki yatırım turlarına hazırlanan girişimcilere yönelik tasarlanan program, 2 Aralık’ta Akbank ve Arya Yatırım Platformu liderlerinin katılımıyla düzenlenen mezuniyet etkinliğiyle son buldu.

Girişimcilerin yatırımcı görüşmelerine stratejik şekilde hazırlanmasını sağlayan program; finansal modelleme, yatırımcı sunum teknikleri, değerleme, yatırım simülasyon oturumları, müzakere ve derinlemesine analiz gibi alanlarda kapsamlı uygulamalı eğitimler ve mentorluk desteği sundu. Beş modülden oluşan program, ihtiyaç odaklı tasarımıyla programa kabul edilen 16 girişimi geleceğe hazırladı.

Kapanış etkinliğinde mezun girişimciler; yatırımcılar, ekosistem temsilcileri ve iş dünyası liderleriyle bir araya gelirken, öne çıkan ilk 10 girişimci sahnede sunum yapma imkânı yakaladı ve yatırım öncesi derinlemesine analiz sürecinde danışmanlık desteği almaya ve yatırımcı buluşmalarına katılıma hak kazandı.

Bu programla hedeflerinin yatırımcı görüşmeleri gibi kritik bir sürece hazırlıkta girişimcilerin yanında yer almak olduğunu belirten Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş; “Girişimcilik, Türkiye ekonomisinin yarınına yön verecek en güçlü alanlardan biri. Bu bilinçle Akbank olarak girişimcilerin stratejik yol arkadaşı olmayı önceliklendiriyoruz. Arya Yatırım Platformu ile yürüttüğümüz Yatırıma Hazırlık Programı da bu yaklaşımın somut bir örneği. Burada girişimcilere yatırım süreçlerine kapsamlı biçimde hazırlanabilecekleri, gerçek yatırımcı simülasyonlarıyla deneyim kazanabilecekleri, güçlü bir ağa erişebilecekleri bir platform sunuyoruz. İhtiyaca yönelik tasarlanmış programlarla, girişimleri fikir aşamasından ölçeklenme, büyüme ve yurt dışına açılma süreçlerine dek her adımda desteklemeye devam edeceğiz” dedi. REKLAM Arya Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter de iş birliğinin ekosistemde yarattığı etkiye vurgu yaparak şunları söyledi: “Bu iş birliği, girişimcilere yalnızca eğitim sunan bir model değil; yatırım sürecine yönelik kararlarını hızlandıran, işlerini yeniden değerlendirmelerine imkân tanıyan stratejik bir zemin oluşturuyor. 2024 ve 2025 yılı boyunca yürüttüğümüz programlar, girişimcilerin gerçek ihtiyaçlarına temas eden, sonuç odaklı bir gelişim yaklaşımını ortaya koydu. Bugün çok sayıda girişimin yatırımcı görüşmelerine daha net, daha hazırlıklı ve daha ölçeklenebilir iş modelleriyle girdiğini görmek, yapılan çalışmanın etkisini açıkça gösteriyor. Akbank ile kurduğumuz bu güçlü yapıyı daha da geliştirerek girişimcilerin büyüme yolculuklarına katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

REKLAM Akbank ve Arya Yatırım Platformu, son iki yılda toplam 12 programı başarıyla tamamlayarak 500’ün üzerinde girişimciye destek sundu. İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiziksel; diğer illerden katılımcılar için online formatta yürütülen atölyelerin yanı sıra girişimci akademisi ve mentor check-up etkinlikleri gibi yenilikçi programlarla girişimcilere kapsayıcı bir gelişim ortamı sağlandı. Her yıl gerçekleşen Yatırıma Hazırlık Programı’na bugüne kadar kabul edilen 33 girişim ise yatırımcı görüşmelerine stratejik olarak hazır hale geldi. Akbank Girişim Bankacılığı, Teknogirişim Paketi ile Uçtan Uca Servis Modeli Sunuyor Akbank, teknoloji girişimcilerinin kuruluştan globale açılıma uzanan tüm yolculuklarında yanlarında olmak için tasarladığı Teknogirişim Paketi ile kapsamlı bir destek ekosistemi sunuyor. Paket kapsamında; kira ödemelerinde chip-para desteği, sanal POS’ta avantajlı komisyon, özel maaş anlaşmaları, hibe ve fonlara özel teminat mektubu oranları, TÜBİTAK BiGG girişimlerine chip-para desteği ve ücretsiz para transferi gibi avantajlar sağlanıyor. Ayrıca, kredi süreçleri girişimlerin ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanarak iş planına dayalı kredi değerlendirmesi uygulanıyor.