Yatırımcıların gözü faiz kararında

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ticaret savaşına ilişkin gelişmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları piyasalarda dalgalı bir seyir izlenmesine yol açarken, hafta sonu Arjantin'in dönem başkanlığında Buenos Aires'te düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı takip edildi.
İki gün süren toplantının ardından yayımlanan 13 maddelik sonuç bildirisinde, küresel büyümenin gücünü korumasına karşın daha dengesiz hale geldiği, kısa ve orta vadeli aşağı yönlü risklerin yükseldiği vurgulandı. Bildiride, korumacı ticaret politikalarından kaçınılmasına yönelik net bir ibareye yer verilmemesi dikkati çekerken, yapılması gerekenler konusunda da uzlaşı çıkmadı.
TRUMP'TAN FED'E ELEŞTİRİ
Geçen hafta perşembe Fed'in faiz artırımlarını eleştirmesiyle gündemin üst sıralarına yerleşen Donald Trump, cuma günü de bu açıklamalarına devam etti. Trump, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fed'i eleştirmeye devam ederek, "Çin, Avrupa Birliği ve diğerleri kendi para birimlerini manipüle ediyor ve faiz oranlarını indiriyor. Doların her geçen gün kuvvetlenmesine rağmen ABD faizleri arttırıyor ve rekabet üstünlüğünü kaybediyor. Her zamanki gibi eşit şartlar sağlanmıyor." ifadelerini kullandı.
Trump'ın Fed açıklamaları ile dolar endeksi cuma günü yüzde 0,7 değer kaybederek 94,449 seviyelerinden günü tamamladı. Öte yandan Trump'ın, Çin'e 500 milyar dolarlık gümrük vergisi getirebileceğini söylemesi sonrasında ticaret savaşına ilişkin artan endişelerle New York borsası'nda düşüş yaşandı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,03, Standard&Poor's 500 Endeksi yüzde 0,09 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,07 değer kaybetti. Dolar endeksi bugün ise 94,207 ile 11 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından 94,340 seviyelerinde dengelendi.
Analistler, Trump'ın Beyaz Saray'ın 20 yılı aşkın süredir Fed'in para politikalarına ilişkin müdahale etmeme geleneğine aykırı davranmaya devam ettiğini, bu durumun dolar endeksi ile pay piyasalarını baskı altında bıraktığını söyledi. Ticaret savaşına ilişkin G20 toplantılarından da bir sonuç alınamaması ile konunun gündemdeki sıcaklığını koruyacağına işaret eden analistler, bugün ABD'de Şikago Fed ulusal aktivite endeksi ile ikinci el konut satış istatistiklerinin takip edileceğini bildirdi.
AVRUPA'DA GÜNDEM ECB
Avrupa tarafında, geçen hafta veri ve siyasi gündemin zayıf olması dolayısıyla sakin seyir izlenen pay piyasalarında, bu hafta yatırımcıların odağında ECB faiz kararı bulunuyor. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,98'lik, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07'lik ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,35'lik değer kaybetti. Avro/dolar paritesi, dolar endeksindeki zayıflamadan bulduğu destekle yükselişini 3'üncü işlem gününe taşıyarak 1,1751 ile son 12 günün en yüksek seviyesine ulaştı.
Analistler, ECB'den politika faizi ve varlık alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.
Asya tarafında ise pay piyasalarında karışık seyrin bu haftaya da taşındığı görülürken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükseldi.
TÜRKİYE'DE FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR
Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,16 değer kazanarak 94.082,34 puandan tamamladı. Dolar/TL ise cuma günkü düşüşünü sürdürerek bugün 4,7542 ile 11 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından 4,7695 seviyelerinde dengelendi.
Analistler, bu hafta TCMB ile ECB faiz kararlarının takip edileceğini, açıklanacak makro ekonomik verilerin yatırımcıların odağında olacağını bildirdi. BIST 100 endeksinin 93.500 puan güçlü direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesinin önemli olduğuna dikkati çeken analistler, bundan sonraki süreçte 95.000 puan seviyelerinin hedef olabileceğini kaydetti.
AA Finans'ın 18 ekonomist ile gerçekleştirdiği Beklenti Anketi'ne göre, ekonomistlerin biri hariç diğerleri bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) artış bekliyor.
Ekonomistlerinden biri 50 baz puan, 2'si 75 baz puan, 7'si 100 baz puan, 4'ü 125 baz puan ve 3'ü 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı ise 100 baz puan oldu.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, temmuz tüketici güven endeksi
15.30 ABD, haziran Chicago Fed ulusal aktivite endeksi
17.00 Avro Bölgesi, temmuz ekonomik güven endeksi
17.00 ABD, haziran ikinci el konut satışlarıGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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