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Yatsı namazı ezanı saat kaçta okunuyor? Yatsı namazı nasıl kılınır?

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından daha önceden düzenlenmiş olan yatsı namazı saatlerini vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Yatsı namazı ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerin yatsı namazı saatleri haberimizde yer alıyor. İşte 2019 Diyanet yatsı namazı vakitleri...

Giriş: 12.03.2019 - 15:50 | Güncelleme:

İslam alemi "Yatsı ezanı kaçta okunuyor?" sorusunun cevabını aramaya başladılar. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yatsı namazı kaçta okunuyor? Yatsı namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

2019 NAMAZ VAKİTLERİ

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YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT SÜNNETİ

1. Rekat

  • "Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
  • Sübhaneke'yi okuruz
  • Euzü-besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kuu'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rükuya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
  • Oturarak Ettehiyattu ve Allahümme Salli, Allahümme Barik dualarını okuruz

3. Rekat

  • Sübhaneke'yi okuruz
  • Euzü-besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

4. Rekat

  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz
  • Oturarak Ettehiyattü ve Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz
  • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI

1. Rekat

  • "Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
  • Sübhaneke'yi okuruz
  • Euzü-besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

2. Rekat

  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz
  • Oturarak Ettehiyattü okuruz

3. Rekat

  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

4. Rekat

  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz .Oturarak Ettehiyyatü ve Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz
  • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

YATSI NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ

1. Rekat

  • "Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
  • Sübhaneke'yi okuruz
  • Euzü-besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

2. Rekat

  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz
  • Oturarak Ettehiyyatü ve Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz
  • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

 

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