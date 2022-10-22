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Haberler Gündem 3. Sayfa "Yavaş gidin" dedi! Öldüren dayak! - Son dakika haberleri
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"Yavaş gidin" dedi! Öldüren dayak!

İstanbul'da iddiaya göre, yanlarından hızla geçen otomobildekileri uyaran 20 yaşındaki Bilal Zorel, sopalarla darp edildi. Yaralanan Bilal Zorel, kız arkadaşıyla birlikte hastaneye gitmeye çalışırken direksiyon başında baygınlık geçirerek, kaza yaptı. Yoğun bakıma alınan Bilal Zorel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zorel'e saldıran otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi tutuklandı

"Yavaş gidin" dedi! Öldüren dayak!
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DHA

İstanbul Beylikdüzü'ndeki Büyükşehir Mahallesi'nde, 17 Eylül Cumartesi günü gece 04.00 sıralarında, eğlence mekanından çıkarak AVM otoparkındaki araçlarına yürüyen Bilal Zorel (20) kız arkadaşı A.K., yanlarından hızla geçen bir otomobile tepki gösterdi.

SOPALARLA DÖVÜP TEKMELEDİLER

Katil zanlısı &Ccedil;ağatay Enes &Ccedil;olak'ın 9 su&ccedil; kaydı &ccedil;ıktı.
Katil zanlısı Çağatay Enes Çolak'ın 9 suç kaydı çıktı.

DHA'da yer alan habere göre ani fren yaparak otomobilden inen Çağatay Enes Çolak (21) ve Emrah Beyazit (24), sopalarla Zorel'e saldırdı. Başına darbe alan Bilal Zorel yere düştüğünde, saldırganlar tekmeleyerek darp etmeyi sürdürdü. Saldırganlar daha sonra oradan hızla uzaklaştı.

HASTANEYE GİDERKEN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Katil zanlısı Emrah Beyazit'in 6 su&ccedil; kaydı &ccedil;ıktı.
Katil zanlısı Emrah Beyazit'in 6 suç kaydı çıktı.

Aldığı darbeler sonucu yaralanan Bilal Zorel, kız arkadaşıyla birlikte hastaneye gitmek için otomobiline bindi. Hastaneye kısa bir mesafe kala Zorel direksiyon başında baygınlık geçirerek, kaza yaptı. Kaldırıma çıkan otomobilde Zorel'in kız arkadaşı A.K.'nin kolu kırıldı. Zorel baygın hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Travma geçirdiği tespit edilen Zorel, yoğun bakıma alındı. Olay kayıtlara trafik kazası olarak geçti. Zorel'in kız arkadaşı A.K. taburcu olduktan sonra polis merkezine giderek yaşananları anlattı. Polis, yaptığı incelemede saldırganların kimliklerini belirledi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Şüpheliler Çağatay Enes Çolak'ın 9, Emrah Beyazit'ın 6 suç kaydı olduğu belirlendi. Polis ekipleri saldırganları 7 Ekim'de gözaltına aldı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Çolak ve Beyazit tutuklandı. Bilal Zorel ise 17 Ekim Pazartesi günü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Zorel'in memleketi Elazığ'da toprağa verildiği öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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