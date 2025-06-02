Yavaş, İmamoğlu'nu ziyaret etti

Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş, İmamoğlu ile Türkiye'de olan gelişmeleri geniş bir şekilde konuştuklarını söyledi.

İmamoğlu'nun moralinin gayet iyi olduğunu belirten Yavaş, "Hukuk herkese lazım. Bu yargılamalar konusunda her yerde yaptığımız konuşma var. Bizim belediye başkanları olarak hiçbir dokunulmazlığımız yok. Ancak bizim yargılanma usullerimiz de var. 4483 sayılı kanun var. Danıştay'ın 1. ve 2. dairelerinin belediye başkanlarının sorumluluklarıyla ilgili vermiş olduğu kararlar var." dedi.

"İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLMEK İSTENİYOR"

Yavaş, "İnşallah bir gün bu yargılamaların ne kadar haksız olduğu ortaya çıkacak. Ben kendim kişisel olarak da aynı kanaatteyim. Başarılı olan CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmak yoluyla iktidar değişikliğinin önüne geçilmek isteniyor. İşin özeti budur. Bundan da son derece eminim." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Bir gazetecinin "Soruşturma kapsamında itirafçılar olduğu söyleniyor. Bu konuyu konuşabildiniz mi Ekrem İmamoğlu'yla?" sorusu üzerine, "Şu anda ortada itiraf değil, iftira vardır. Kurtulmak isteyen herkes kolayca bu yolu seçebilir. Bunun adına hukuk falan denmez." iddiasında bulundu.