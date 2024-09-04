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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Yavuz Papağan, son 16 turunda veda etti - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Yavuz Papağan, son 16 turunda veda etti

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk branşında erkekler klasik yayda milli sporcu Yavuz Papağan, son 16 turunda elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:31 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:31
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        Yavuz Papağan, son 16'da elendi!
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        Milli sporcu Yavuz Papağan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları para okçuluk branşında erkekler klasik yayda son 16 turunda elendi.

        Invalides'te düzenlenen para okçuluk branşında klasik yayda Yavuz, son 32 turunda Slovenya'dan Dejan Fabcic'i 6-4 yenerek son 16'ya yükseldi.

        Bu turda Güney Kore'den Genonhwi Kwak'la eşleşen milli sporcu, rakibine 6-2 yenilerek oyunlara bireysel kategoride veda etti.

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