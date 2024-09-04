Yavuz Papağan, son 16 turunda veda etti
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk branşında erkekler klasik yayda milli sporcu Yavuz Papağan, son 16 turunda elendi.
Giriş: 04.09.2024 - 15:31 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:31
Milli sporcu Yavuz Papağan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları para okçuluk branşında erkekler klasik yayda son 16 turunda elendi.
Invalides'te düzenlenen para okçuluk branşında klasik yayda Yavuz, son 32 turunda Slovenya'dan Dejan Fabcic'i 6-4 yenerek son 16'ya yükseldi.
Bu turda Güney Kore'den Genonhwi Kwak'la eşleşen milli sporcu, rakibine 6-2 yenilerek oyunlara bireysel kategoride veda etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ