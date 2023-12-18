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        Haberler Gündem Trafik Ankara'da yaya geçinde kamyon dehşeti - En son haberler

        Ankara'da yaya geçinde kamyon dehşeti: Kadın can verdi

        Ankara'da yaya geçidinden karşıya geçen kadına hafriyat kamyonu çarptı. Feci kazada kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, feci olay güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 13:40 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:03
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        Yaya geçinde kamyon dehşeti!
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        Ankara'da, yaya geçidinden karşıya geçen kadın, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Feci olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Mamak ilçesi Başak Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında yaya geçidinden yoldan karşıya geçmeye çalışan A.V.'ye (43) hafriyat kamyonu çarptı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisi ile kamyonun altında kalan A.V.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kimliği henüz tespit edilemeyen kamyon şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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