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Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' kampanyasında Bakan Soylu da nöbet tuttu

AA

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla bugün 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk personeli ikişer saat yaya nöbeti tuttu. 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere bakan yardımcıları, valiler, il ve ilçe emniyet müdürleri, jandarma komutanları, kaymakamlar, okul müdürleri ve okul geçidi görevlileri de yer aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve emniyet yetkilileri de, Ankara'da Orhan Cemal Fersoy İlkokulu önü ve Akay kavşağındaki "yaya geçidi nöbetleri"ne katıldı. Avrupa ülkelerindeki yayaların adımlarını attıklarında araçların durduğunu, Türkiye'de ise yayaların "cambazlık" yapmak zorunda olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Işığın ve trafik polisinin olmadığı yaya geçitlerin tamamında üstünlük yayadadır" dedi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve emniyet yetkilileri, Orhan Cemal Fersoy İlkokulu önü ve Akay kavşağındaki "yaya geçidi nöbetleri"ne katıldı. Soylu, ilk durağında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yayalara ilk geçiş hakkını veren kanunun 2018'in ekim ayında Cumhurbaşkanın onayıyla yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Söz konusu kanun değişikliği ile kavşaklarda ve trafik lambaları olmayan geçitlerde vatandaşlara öncelik tanındığını belirten Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) teşekkür etti.

'20 BİN YAYA GEÇİDİNDE GÖRSELLER OLUŞTURDUK'

Soylu, ekim ayında çıkan kanun ve ondan sonraki süreçte yapılan denetimler, eğitimler ve farkındalık kampanyalarının sonucunda yılbaşından itibaren yaya geçitlerinde meydana gelen trafik kazalarındaki ölüm oranlarının yüzde 34.5 azaldığını bildirdi. Soylu, şöyle devam etti: "Yaklaşık 6 bini okul önü olmak üzere, 20 bin yaya geçidinde yaya görselleri oluşturduk. 'Önce yaya, önce hayat' diyen ve sürücüleri dikkatli olmaya sevk eden hem de yayaya hakkını hatırlatan, farkındalık oluşturan bir süreci de özellikle yaya geçitlerinde hem okulların önünde hem kavşaklarda bu görsellerle beraber tamamlamaya çalışıyoruz. Buradan tüm kaymakamlarımızdan ve valilerimizden özellikle istirham ediyorum. Bu yaya görsellerini tamamlayalım hem sürücü için uyarıcı bir etki ortaya koymaktadır hem de oradan geçen yayalar için yaya üstünlüğünü belirten bir anlayış getirmektedir."

'OKUL ÇIKIŞI YAYA GEÇİTLERİNDE GÖREVLİLER OLACAK'

Öğrencilerin okuldan çıktıktan sonra kullanacağı yaya geçitlerinde görevliler olacağını belirten Soylu, kurallara uymayan ve yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkını yayalara vermeyen sürücüler hakkında cezai işlem uygulanacağını hatırlattı. "44 bin ışıksız yaya geçidinin 20 bininde şu an görevdeyiz" diyen Soylu, Avrupa ülkelerindeki yayaların adımlarını attıklarında araçların durduğunu, Türkiye'de ise yayaların "cambazlık" yapmak zorunda olduğunu ifade etti. Sürücülerden aceleleri bile olsa yavaş gitmelerini isteyen Soylu, yavaş gittikleri takdirde en fazla 1-1.5 dakika gecikeceklerini söyledi.

Yapılan çalışmalar sonucu, trafik kazalarındaki ölüm oranlarında, 2018'e göre, 9 ayda yüzde 30 azalmanın söz konusu olduğuna dikkati çeken Soylu, "Bütün bunlarla ortaya koyduğumuz süreç aslında çocuklarımızın trafik kurallarına daha fazla riayet edildiği bir Türkiye'de yaşamasını temin etmek içindir" diye konuştu.

'IŞIK VE TRAFİK POLİSİ YOKSA ÜSTÜNLÜK YAYADADIR'

Soylu, ışıklı ve ışıksız kavşaklardaki araç ve yayaların geçiş üstünlüklerine ilişkin şunları kaydetti: "Işıklı kavşaklara ve polisin olduğu kavşaklarda, üstünlüğü belirleyen ışık ve polistir. Kırmızı yanıyorsa yayaya, yaya duracak, yeşil yanıyorsa yaya geçecektir. Dikkatli olması gerektiği zaman diliminde dikkatli olacaktır. Işığın ve trafik polisinin olmadığı yaya geçitlerin tamamında üstünlük yayadadır. Yaya yola adım attığı andan itibaren sürücünün dikkat etmesi gereken tek şey, yaya geçidinden önce durmak ve yayayı beklemektir. Temel kural budur. Yaya geçidinde yayaya riayet etmeden geçerse ona ait cezalarımız hemen kendisini bulacaktır."

DÜĞÜN KONVOYLARI

Konuşmasının ardından çocuklarla bir süre sohbet eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir öğrencinin düğün konvoylarından duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi üzerine, "Siz eğleneceksiniz, güzel bir günle beraber mutluluğa gideceksiniz diye mutsuzluk oluşturmayın" uyarısında bulundu. Daha sonra yaya geçidi görevlilerinin trafik akışını durdurmasıyla Bakan Soylu ve çocuklar, yaya geçidinden yolun karşısına geçti. Burada da çocuklarla bir süre sohbet eden Soylu, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken kuralları hatırlattı.

'YAYA ÖLÜMLERİ 128 KİŞİ AZALDI'

Bakan Soylu daha sonra Akay kavşağındaki yaya geçidine geldi. Burada açıklama yapan Soylu, "Bu yıl yaya ölümlerinde 128 azalma söz konusu. Yani 128 kişi daha az can kaybı yaşadık" dedi. Trafikte dikkat edilmesi gerekenleri hatırlatan Soylu, halen 6 bin okul geçidi ile 14 bin yaya geçidinde bulunan yaya geçitlerinin önünde ve arkasındaki "Önce Yaya" görsellerini, 44 bin yaya geçidine yerleştireceklerini dile getirdi. Büyükşehirlere göre küçük şehirlerde, yaya önceliğine uyma oranının daha yüksek olduğunu belirten Soylu, daha iyi bir sonuç almak için bunun üzerine düşeceklerini ifade etti.

Soylu, bir soru üzerine AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova olayını yakından takip ettiğini bildirdi. Çocuklarla yaya geçidinden geçen Soylu, kaldırımda bir süre bekleyerek, yaya geçine gelen sürücülerin nasıl davrandıklarını izledi.

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