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        Haberler Gündem Güncel Yayaya çarptı "su alacağım" deyip kaçtı | Son dakika haberleri

        Yayaya çarptı "su alacağım" deyip kaçtı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet yayaya çarptı. Kaza anı kamerayla görüntülenirken, motosiklet sürücüsü su almaya gideceğini söyleyerek olay yerinden kaçtı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 11:02 Güncelleme: 02.08.2024 - 11:10
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        Yayaya çarptı "su alacağım" deyip kaçtı
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        Çorlu'da Şeyh Sinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak üzerinde otogar yönüne giden henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet 71 yaşındaki Yusuf A.'ya çarptı.

        Kazada Yusuf A. yaralanırken motosiklet sürücüsü olay yerini terk etti. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayı gören bir vatandaş, "Çarpan motosikletli su almaya gideceğini söyledi ama suyu da biz aldık" dedi.

        Kaçan motosikletlinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        #tekirdağ çorlu
        #Kaza
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