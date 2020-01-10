Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları normalde Arka Sokaklar, Hercai, Jet Sosyete yeni bölümüyle ekranlara geliyordu. Bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Ancak bu akşam sadece Payitaht yeni bölümü bu akşam ekranlarda olacak. Show TV, Kanal D, ATV, FOX, Star TV 10 Ocak 2020 Cuma yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
23.45 Her Şey Mümkün (yerli sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Warcraft (yabancı sinema)
22.30 Warcraft (yabancı sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar (tekrar)
23.15 Taksi 5 (yabancı sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Jumanji: Vahşi Orman (yabancı sinema)
22.30 Hercai (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Çiçero (yerli sinema)
22.45 Git Başımdan (yerli sinema)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Payitaht "Abdülhamid" (yeni bölüm)
00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi (program)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
19.00 Ailecek Şaşkınız (yerli sinema)
21.00 Ekşi Elmalar (yerli sinema)
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