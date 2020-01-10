Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları normalde Arka Sokaklar, Hercai, Jet Sosyete yeni bölümüyle ekranlara geliyordu. Bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Ancak bu akşam sadece Payitaht yeni bölümü bu akşam ekranlarda olacak. Show TV, Kanal D, ATV, FOX, Star TV 10 Ocak 2020 Cuma yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

23.45 Her Şey Mümkün (yerli sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Warcraft (yabancı sinema)

22.30 Warcraft (yabancı sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar (tekrar)

23.15 Taksi 5 (yabancı sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Jumanji: Vahşi Orman (yabancı sinema)

22.30 Hercai (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Çiçero (yerli sinema)

22.45 Git Başımdan (yerli sinema)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Payitaht "Abdülhamid" (yeni bölüm)

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi (program)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)

19.00 Ailecek Şaşkınız (yerli sinema)

21.00 Ekşi Elmalar (yerli sinema)