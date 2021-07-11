Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

16:15 Acı Tatlı Ekşi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Öldürme Arzusu

22:15 Görevimiz Tatil

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:30 Baht Oyunu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Operasyon 41

22:15 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:45 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

17:30 Son Yaz

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

23:30 Şef Akademi

ATV YAYIN AKIŞI

15:55 Baş Belası

18:40 ATV Ana Haber

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Baş Belası

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Kupa Akşamı

21:55 İtalya-İngiltere

TV8 YAYIN AKIŞI

15:30 Küçük Ortak

20:00 Masterchef Türkiye