Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
16:15 Acı Tatlı Ekşi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Öldürme Arzusu
22:15 Görevimiz Tatil
KANAL D YAYIN AKIŞI
15:30 Baht Oyunu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Operasyon 41
22:15 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:45 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
17:30 Son Yaz
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
23:30 Şef Akademi
ATV YAYIN AKIŞI
15:55 Baş Belası
18:40 ATV Ana Haber
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Baş Belası
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:55 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Kupa Akşamı
21:55 İtalya-İngiltere
TV8 YAYIN AKIŞI
15:30 Küçük Ortak
20:00 Masterchef Türkiye
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