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Yayın akışı 11 Temmuz Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, FOX, ATV yayın akışında ne var?

Yayın akışı, 11 Temmuz 2020 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen diziler artık sezon arasına girdi. Kanallar birer birer yeni dizi projelerini yayınlamaya başlıyor. İşte bu akşam (Cumartesi) Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları dizi olarak yeni dizi Kalk Gidelim yayınlanıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 11 Temmuz Cumartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
23.30 Tehlikeli Soygun (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Benimle Söyle (yeni bölüm)
22.45 Bay Yanlış (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Minyonlar (yabancı film)
21.45 Minyonlar (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Çatı Katı Aşk (tekrar)
22.45 Çok Güzel Hareketler (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 2012: Buzul Çağı (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim (yeni bölüm)
00.15 Filinta (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.30 Survivor Panaroma (canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)

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