Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Jet Sosyete, Kuruluş Osman ve Öğretmen ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1 15 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kapıcılar Kralı (yerli film)
21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)
23.45 Kapıcılar Kralı (yerli film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Mirasyedi (yerli film)
22.45 Yanlış Anlama (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Jet Sosyete (TV'de ilk)
23.30 Güzel Köylü (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.15 Hızlı ve Öfkeli 7 (yabancı film)
23.00 Kuzey Güney (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (yerli film)
22.10 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu (yabancı film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Dangal (yabancı film)
22.55 Ev Yapımı (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
15.00 Doya Doya Moda (yeni bölüm)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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