Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarında yerli yapım diziler televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 15 Ocak yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Zemheri 'Dizi' (Yeni)
22.45 Zemheri 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
20.00 Yol Arkadaşım 2 'Türk Filmi'
22.30 Yol Arkadaşım 2 'Türk Filmi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 Afili Aşk 'Dizi'
00.15 Hayaletin İntikamı 'Yabancı Film'
ATV YAYIN AKIŞI
19.45 Kupaya Doğru
20.30 Çaykur Rize Spor-Galatasaray
FOX TV YAYIN AKIŞI
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 Tutunamayanlar 'Dizi' (Tekrar)
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