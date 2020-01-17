Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamlarının dizisi ise öne çıkıyor. Arka Sokaklar, Babil, Hercai, Payitaht isimli diziler ve programlar İşte, kanalların 17 Ocak Cuma yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Babil
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Arka Sokaklar
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Benimle Söyle
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Payitaht Abdülhamid
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 O Ses Türkiye
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