Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Yayın akışı 17 Ocak 2020! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı 17 Ocak 2020 bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte, televizyon kanallarının Salı yayın akışı

yayın akışı

Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamlarının dizisi ise öne çıkıyor. Arka Sokaklar, Babil, Hercai, Payitaht isimli diziler ve programlar İşte, kanalların 17 Ocak Cuma yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Babil

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Arka Sokaklar

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Benimle Söyle

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Payitaht Abdülhamid

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 O Ses Türkiye

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alperen Duymaz'dan zor sahne! - Zemheri'nin fragmanı - Magazin haberleri
TELEVİZYONAlperen'den zor sahne!
Temizlik Benim İşim kim kazandı? 17 Ocak Temizlik Benim İşim kim birinci oldu?
TELEVİZYON17 Ocak Temizlik Benim İşim kim kazandı?
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 17 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi
TELEVİZYON17 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?
Kuaförüm Sensin kim elendi? Şaşırtan isim! 17 Ocak Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu?
TELEVİZYONKuaförüm Sensin kim elendi?
Gelinim Mutfakta kim elendi? 17 Ocak 2020 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?
TELEVİZYONGelinim Mutfakta kim elendi 17 Ocak
Doya Doya Moda kim elendi? 17 Ocak Doya Doya Moda kim birinci oldu?
TELEVİZYONDoya Doya Moda kim elendi?
Yemekteyiz kim kazandı? 17 Ocak Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi belli mi?
TELEVİZYON17 Ocak Yemekteyiz birincisi kim oldu?
16 Ocak reyting sonuçları! Reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu? Dizi reytingleri
TELEVİZYON16 Ocak reyting sonuçları
Bir Zamanlar Çukurova 51. son bölüm: Adnan kurtulacak mı? Bir Zamanlar Çukurova 52. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
TELEVİZYONAdnan kurtulacak mı?
Mucize Doktor 18. bölüm: Nazlı'dan Ali'ye büyük adım! Mucize Doktor 19. yeni bölüm fragmanı
TELEVİZYONNazlı'dan Ali'ye büyük adım!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X