Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları Çukur, Sefirin Kızı, Vuslat, Yasak Elma ve Zalim İstanbul yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 17 Şubat 2020 Pazartesi yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur 'Dizi'
00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma 'Dizi'
00.15 Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı 'Dizi'
00.15 Babil 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Zalim İstanbul 'Dizi'
00.15 Kendin Ol 'Türk Filmi'
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Son Durak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Vuslat 'Dizi'
00.15 Beyaz Balina 'Türk Filmi'
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