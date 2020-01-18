Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamlarının klasiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Kalk Gidelim yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak. Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, ATV, FOX, Star TV 18 Ocak 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (yeni bölüm)
00.15 Ramo (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Babil (tekrar)
22.45 Sefirin Kızı (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
19.30 Star Trek Sonsuzluk (yabancı sinema)
22.30 Hekimoğlu (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster (yarışma)
00.20 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (yerli sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20.00 Benimle Söyle (yarışma)
00.45 Kadın (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim (yeni bölüm)
00.15 Zaman Matinesi
TV8 YAYIN AKIŞI
16.30 Eser enerler Show (tekrar)
20.00 O Ses Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)
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