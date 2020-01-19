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Yayın akışı 19 Ocak 2020! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı 19 Ocak 2020 bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte, televizyon kanallarının Pazar yayın akışı

yayın akışı

Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarının dizisi ise öne çıkıyor. Güvercin, Savaşçı, Şampiyon, Tozkoparan isimli diziler ve programlar yer alıyor. İşte, kanalların 19 Ocak Pazar yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Zemheri

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güvercin

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kayıp Balık Dori
22:00 Bozayı

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Savaşçı

TRT1 YAYIN AKIŞI

20:00 Şampiyon

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 O Ses Türkiye

 

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