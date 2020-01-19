Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarının dizisi ise öne çıkıyor. Güvercin, Savaşçı, Şampiyon, Tozkoparan isimli diziler ve programlar yer alıyor. İşte, kanalların 19 Ocak Pazar yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Zemheri
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güvercin
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kayıp Balık Dori
22:00 Bozayı
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Savaşçı
TRT1 YAYIN AKIŞI
20:00 Şampiyon
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 O Ses Türkiye
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