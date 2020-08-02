Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Salak Milyoner 'Türk Filmi'

21.45 Neşeli Günler 'Türk Filmi'

23.45 Yaşamın Ötesinde 'Yabancı Film'

01.30 Yaşamın Ötesinde 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.45 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Hayat Bayram Olsa

22.15 Adile Teyze

23.45 Şevkat Yerimdar

02.30 Rüzgarın Kalbi

04.45 Kadın

06.00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Büyük Baskın 'Yabancı Sinema'

22.15 Büyük Baskın

00.20 Ölüm Dövüşü

02.00 Ölüm Dövüşü

03.40 Türk Müziği

04.40 Aramızda Kalsın

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çarkıfelek

22.30 Uzak Ara Eğlence

00.15 Uzak Ara Eğlence (Tekrar)

02.00 Adı Efsane 'Dizi' (Tekrar)

04.15 5N1K (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20.00 Şans Kapıyı Çalınca - Kolaj

23.20 Bitirim İkili 2 - Yabancı Sinema

01.05 Kanatsız Kuşlar

04.35 Hercai

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Türk Sineması "kral Şakir. Oyun Zamanı"

21.50 Türk Sineması "meraklı Köfteci"

23.30 Bayram Sineması "hanımağa'nın Gelinleri"

02.15 Diriliş "ertuğrul"

04.10 Böyle Bitmesin