Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Salak Milyoner 'Türk Filmi'
21.45 Neşeli Günler 'Türk Filmi'
23.45 Yaşamın Ötesinde 'Yabancı Film'
01.30 Yaşamın Ötesinde 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.45 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Hayat Bayram Olsa
22.15 Adile Teyze
23.45 Şevkat Yerimdar
02.30 Rüzgarın Kalbi
04.45 Kadın
06.00 Aşk Yeniden
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Büyük Baskın 'Yabancı Sinema'
22.15 Büyük Baskın
00.20 Ölüm Dövüşü
02.00 Ölüm Dövüşü
03.40 Türk Müziği
04.40 Aramızda Kalsın
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çarkıfelek
22.30 Uzak Ara Eğlence
00.15 Uzak Ara Eğlence (Tekrar)
02.00 Adı Efsane 'Dizi' (Tekrar)
04.15 5N1K (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20.00 Şans Kapıyı Çalınca - Kolaj
23.20 Bitirim İkili 2 - Yabancı Sinema
01.05 Kanatsız Kuşlar
04.35 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Türk Sineması "kral Şakir. Oyun Zamanı"
21.50 Türk Sineması "meraklı Köfteci"
23.30 Bayram Sineması "hanımağa'nın Gelinleri"
02.15 Diriliş "ertuğrul"
04.10 Böyle Bitmesin
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