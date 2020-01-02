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Yayın akışı 2 Ocak 2020 Perşembe - Bu akşam Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı, 2 Ocak 2020 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte televizyon kanallarının 2 Ocak Perşembe günü yayın akışı...

2 Ocak tv yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Bu hafta yılbaşından dolayı diziler yayınlanmayacak ve yerli - yabancı filmler ekranlara gelecek. Kanalların 2 Ocak 2019 yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

22.00 Titanları Öfkesi 'Yabancı Film'
00.00 Geniş Aile Her Türlü 'Türk Filmi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Recep İvedik 'Türk Filmi'
22.00 Recep İvedik 'Türk Filmi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Orman Çocuğu 'Yabancı Film'
22.00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı 'Yabancı Film'

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Mucize Doktor 'Dizi'
00.15 İlk Buluşma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 3'te 3 Tarih
22.45 Vuslat 'Dizi' (Tekrar)

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